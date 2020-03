MA NIJE ON BAŠ SAV SVOJ: Sarri na bizaran način objasnio zašto se mora igrati usprskos koronavirusu – ‘Plaše me ti teoretičari’

Sarri je, na pomalo bizaran, ali svoj način, objasnio zašto bi se utakmice ipak trebale igrati pa makar i pred praznim tribinama

Osebujan, pomalo i ekscentričan, tako bi se najkraće moglo opisati trenera Juventusa Maurizija Sarrija. Kod njega je sve drugačije, poimanje nogometa, filozofija, pristup, a ponajviše mnijenje oko trivijalnih stvari i tema koja nemaju direktnu vezu s nogometom. Eto, sjeverom Italije trenutno bukti epidemija koronavirusa, zatvorene su granice, zatovrene su čak i regije, u koju spada i Piemont, ona u kojoj se nalazi Juventus.

Odgađaju se natjecanja, nema javnih okupljanja, nema gledatelja na stadionima, nema niti novinara, zabranjeno je rukovanje, a razmišlja se i o odgađanju utakmica. No, pogodite tko se, valjda jedini, s tim ne slaže. Sarri je, na pomalo bizaran, ali svoj način, objasnio zašto bi se utakmice ipak trebale igrati pa makar i pred praznim tribinama.

“Pametni ljudi ne gube razum. Svi teoretičari koji govore o šest tema u pola sata me plaše, ne mogu reći što treba napraviti. No, razmišljam je li pravedno ljudima oduzeti dva sata zabave, barem ispred televizora za one koji su zaključani kod kuće. Nemamo osjećaj straha, ali ne mogu reći koliki je rizik zapravo”, objasnio je Sarri, koji očito bez nogometa ne može provesti niti pola dana.

Recimo, većina ljudi iz nogometnog svijeta u Italiji, tvrdi kako bi se sve što prije trebalo zaustaviti prvenstvo. Bivši izbornik Italije i svjetski prvak iz 2006. godine, Marecllo Lippi objasnio je kako je vrijeme za drastične odluke.

“Vrijeme je za donošenje odluke. Mislim da je ispravna odluka da se zaustavi prvenstvo. U Italiji je zaraženo mnogo ljudi. Sve se mora zaustaviti. Igrači ne bi trebali trenirati”, poručio je Lippi.