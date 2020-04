MA NIJE MOGUĆE DA JE KAPETAN TO NAPRAVIO: ‘Modrić mi nije htio dati dres nakon utakmice. Bilo mi je jako neugodno’

U razgovoru za lokalne medije rekao je da mu Modrić tada nije htio dati svoj dres nakon utakmice

Nekoliko mjeseci uoči početka Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, reprezentacija Hrvatske išla je na sjevernoameričku turneju na kojoj se susrela s momčadima Perua i Meksika.

Protiv Perua Hrvatska nije odigrala baš najbolje, štoviše odigrali su Vatreni katastrofalno i izgubili s 2:0, a nakon te utakmice došlo je i do neugodne situacije, za koju se sve do sada nije znalo. Glavni akteri priče su kapetan Vatrenih Luka Modrić i reprezentativac Perua Luis Advincula.

Neugodna situacija

Peruanac je u razgovoru za lokalne medije rekao da mu Modrić tada nije htio dati svoj dres nakon utakmice. Advincula je kolekcionar dresova i baš je silno htio Modrićev dres, ali ovaj mu tu želju nije mogao ispuniti.

“Imam svoju bogatu privatnu kolekciju dresova i baš sam htio dobiti i njegov. Pitao sam ga, a on me odbio. Rekao mi je i da ga je moj suigrač iz reprezentacije Rudiaz isto upitao. Imam dresove Kyliana Mbappea i Jamesa Rodrigueza, ali Modrić mi je jedan od najdražih igrača. Inače, ne volim pitati igrače za dresove jer ako me odbiju kao što je to napravio Modrić, onda mi je neugodno”, rekao je Advincula koji je ujedno i stoper Rayo Vallecana.

Inače, Advincula je na terenu proveo svih 90 minuta, a igrač kojem je Modrić dao dres samo dvije minute…