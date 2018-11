LUKU SU PITALI O NAGRADI ZA NAJBOLJEG NA SVIJETU: Hrvatski kapetan ovom je izjavom začudio mnoge, a Griezmanna školovao

Mnogi predviđaju da će Ballon d’Or završiti u njegovim rukama

Premda je za mnoge upravo Luka Modrić favorit u utrci za Ballon d’Or, njega samoga, prenosi Four Four Two, takvo što previše i ne uzbuđuje. S nagradom ili bez nje, sukus je Modrićevog razmišljanja, iza njega je sjajna nogometna godina.

Uspješna godina

Za najveće individualno priznanje u svijetu nogometa dobitnik nagrade za najboljeg igrača Svjetskog nogometnog prvenstva i dobitnik FIFA-ine nagrade The Best kotira prilično visoko. Prema mnogima on je i favorit za priznanje koje će se uručiti 3. prosinca nakon što je svojim igrama pomogao Real Madridu osvojiti Ligu prvaka, a Hrvatsku usmjerio prema svjetskom srebru. No, on se time ne zamara…

“Već sam rekao da sam počašćen što sam u konkurenciji za ovo sjajno priznanje. Nitko sretniji od mene dođe li nagrada u moje ruke, no ništa se neće promijeniti u slučaju da je ne dobijem. Imao sam sjajnu godinu i to je to”, kazao je Modrić koji je ovom izjavom pokazao da su mu momčadski uspjesi iznad osobonih priznanja.

I dok neki, poput Atleticova napadača Antoinea Griezmanna, vode kampanju za koju se nadaju da će rezultirati baš njihovom pobjedom 3. prosinca, Modrić čvrsto s nogama ne zemlji čeka ishod onog što će biti.