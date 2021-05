Četiri kola prije kraja prvenstva milanski Inter je osigurao 19. naslov talijanskog nogometnog prvaka, ali tek prvi u posljednjih 11 godina. Inter ima nedostižnih 13 bodova više od Atalante koja je u nedjelju remizirala na gostovanju kod Sassuola 1:1.

Inter, u čijim redovima igraju hrvatski reprezentativci, Ivan Perišić i Marcelo Brozović je posljednji naslov prvaka osvojio 2010. godine, godinu potom je slavio Milan, a posljednjih devet godina je prvak bio Juventus.

Na svoje je nakon osvajanja naslova prvaka došao i napadač Intera Romelu Lukaku. Belgijanac se na Twitteru brutalno osvetio Zlatanu Ibrahimoviću s kojim se na terenu i fizički sukobio ranije ove sezone.

Lukaku je nakon što je Inter potvrdio titulu prvaka Italije napisao da je “pravi Bog” okrunio kralja te sebe prozvao kraljem Milana, a to je titula koju je Zlatan pripisao sam sebi. Pogledajte Lukakuovu objavu.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down

Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!

King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021