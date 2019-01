‘LUKA ZASTRAŠUJUĆI MODRIĆ’: Maestro u velikom stilu zapalio nogometnu javnost; ‘Zvijer se vratila, nema veze što nema Ronalda’

‘On je osvajač Zlatne lopte, on je najbolji veznjak svijeta, on je naš mađioničar, on je Luka Modrić’

Posljednje rezultate koje nogometaši Real Madrida ostvaruju pod vodstvom Santiaga Solarija rezultat su toga što je trener momčadi uspješno spojio osovinu tima koju čine iskusniji igrači sa mladim talentima, kao i zbog dizanja igračke forme maestra “kraljevskog orkestra”, aktualnog osvajača Zlatne lopte i najboljeg nogometaša svijeta Luke Modrića.

Dva puta zabio i jednom asistirao za gol

Kapetan Vatrenih je u posljednja tri susreta za Real dva puta zabio gol, a u posljednjoj protiv Espanyola bio je asistent. Španjolski mediji hvale Luku. “Modrić je 2019. godinu otvorio sjajno i njegov utjecaj u igri raste”, ističu tamošnji novinari…

Na stranu je stavio obrambene zadaće kako bi se u potpunosti posvetio napadačkom dijelu igre, zahvaljujući tome već se zaboravila njegova povezanost s Interom, ali i ‘mamurluk’ nakon osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu zbog kojeg je Modrić bio na udaru javnosti…

Jasno je zašto Real igra dobro u posljednje vrijeme

Navijačima i ostalim nogometnim pratiteljima na društvenim mrežama jasno je zašto Real igra dobro u posljednje vrijeme…

“Ma je li slučajnost da smo počeli igrati dobro onda kad je ovaj čovjek podignuo svoju igračku formu? Ne, nije… On je osvajač Zlatne lopte, on je najbolji veznjak svijeta, on je naš mađioničar, on je Luka Modrić”, napisao je administrator Facebook navijačke stranice Viniciusa Jr.

“On je najbolji veznjak svijeta”, nadovezao se drugi.

I ostali komentari an Twitteru u istom su tonu…

“Luka zastrašujući Modrić. Zvijer se vratila svojim najboljim izdanjima”.

Luka freaking Modrić 😍 the best is back to his best. — José Luis Ayala (@jl_ayala99) January 27, 2019

‘Real Madrid dobiva na zamahu u pravo vrijeme’

Nakon što se Luka Modrić vratio svojim najboljim igrama, Real Madrid dobiva na zamahu u pravo vrijeme. Modrić je u prosincu proglašen najboljim svjetskim igračem nakon što je vodio Hrvatsku do finala Svjetskog kupa i pomogao Realu da osvoji treću Ligu prvaka u nizu. No, činilo se da su dodatne utakmice za reprezentaciju Hrvatske tijekom ljeta uzeli svoj danak u prvoj polovici sezone španjolske lige. Nedostatak kondicije 33-godišnjeg veznjaka poklopio se s ukupnom slabošću Reala. Međutim, Modrić je u posljednja dva tjedna izgledao kao onaj dobri, stari Luka. A to znači da, unatoč tome što Cristiano Ronaldo više ne igra u Realu, Kraljevi su opet među favoritima za osvajanje Lige prvaka. U španjolskoj ligi, pak, Barcelona im bježi za deset bodova”, piše APNews.