Legendarni bugarski nogometaš Dimitar Berbatov prokomentirao je u intervjuu za Sports Finding igru kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića. Berbatov, koji je s Modrićem kratko igrao u Tottenhamu nahvalio ga je na sva zvona i objasnio je zašto je on još uvijek na svjetskoj razini.

“Modrić ne igra, on leti u Real Madridu. Nema sumnje da je on jedan od najbolja tri-četiri veznjaka u posljednjem desetljeću. Luka je na razini Xavija i Inieste, u to nema sumnje. Nije bezveze on jedini koji je u proteklih deset gona prekinuo dominaciju Ronalda i Messija“, rekao je Berbatov te dodao:

“On ima 35 godina, ali kad imate sposobnost čitanja igre kao on, možete igrati dokad hoćete. Ako nastavi ovako, moći će igrati još nekoliko godina na najvišem nivou i to bi bilo predivno“, zaključio je legendarni Bugarin.

Odličan u Realu

Modrić je, inače, u jednom od proteklih intervjua naglasio da želi ostati u Real Madridu, no da ne zna hoće li dobiti novi ugovor. Naime, još je jednu sezonu ugovorom vezan za Kraljevski klub, a zasad nema naznaka da će Real htjeti s njim produžiti suradnju.

Iako je u utakmici Hrvatske i Švicarske odigrao tek marginalnu ulogu, Modrić je u proteklih nekoliko utakmica Real Madrida uistinu zasjao i bio ponajbolji pojedinac na terenu u odsutnosti Tonija Kroosa.