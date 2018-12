LUKA MODRIĆ PROGOVORIO O ZDRAVKU MAMIĆU: Postoji jedna stvar na kojoj mu je zahvalan i koju mu neće zaboraviti

Najbolji nogometaš svijeta otvorio je dušu u velikom intervjuu

Kapetan Vatrenih i najbolji nogometaš svijeta za 2018. godinu, Luka Modrić, po prvi puta nakon osvajanja prestižne nagrade progovorio je za Sportske novosti o svemu što ga je zadesilo u godini na izmaku, o velikim uspjesima, ali i nedaćama s kojima se morao boriti i nositi.

“Bilo mi je teško. Pogotovo me opteretio taj javni linč zbog obitelji i bližnjih, koje je to jako pogodilo. Tretiralo me se gotovo kao da sam nekog ubio. Najviše me zapravo smetao taj dojam kao da se jedva dočekalo da me se javno oblati. Dok su me po svijetu hvalili istodobno me godinama u Hrvatskoj osporavaju i na to sam se navikao. Nisam međutim mogao vjerovati da će me snaći takva količina blaćenja i vrijeđanja. Gazili su me kao čovjeka. To stvarno nije bilo korektno…”, rekao je Modrić o ljetu 2017. u kojem je prvi puta imao problema zbog suradnje sa Zdravkom Mamićem, pa otkrio i što misli o njemu:

“Gledam onako kako je po istini. Zdravko Mamić mi je u određenom dijelu karijere pomogao u stasanju. On je doprinio važnom transferu u Tottenham i prvom velikom profesionalnom mi iskoraku. Nikad nisam osporavao njegovu ulogu u toj fazi moje karijere, naprotiv. Bilo je mnoštvo igrača kojima se pomagalo kao i meni. Netko je od nas dostigao više razine, drugi manje. Neću zaboraviti njegov doprinos tom dijelu u karijeri. Kao što je istina da sam se za sve svoje iskorake pošteno borio i izborio na terenu, svojim snagama.”

Tvrdi da utaja poreza nije bila namjerna

Puno se pisalo i o njegovim poreznim zavrzlamama u Španjolskoj, a on je sada pokušao iz svoje perspektive objasniti cijelu situaciju braneći se kako nije svjesno utajivao porez, već se to dogodilo zbog spleta okolnosti.

“Mediji u Hrvatskoj jednostavno su dosudili da sam svjesni utajivač poreza. Nisu se potrudili provjeriti činjenice tog predmeta.”, rekao je Modrić pa pojasnio na što točno misli:

“Prije svega da nisam apsolutno ništa skrivao. Od prvog sam dana španjolskim organima prijavio svu imovinu i prihode, između ostalog i tvrtku koju imam. Moji ugovori sa Realom bili su po važećim zakonima. U Španjolskoj je dopušteno da dio ugovora bude do 15% na ime marketinških prava. Tako sam potpisao i ja ugovor sa Realom.

Što je također vrlo bitno, tvrtku imam unutar Europske Unije, a ne u nekoj poreznoj off shore oazi. Dakle, sve je rađeno po zakonima EU- a, i po zakonu koji u Španjolskoj i danas vrijedi. Problem je nastao nakon što je Hacijenda, porezna agencija, promijenila kriterije i tumačenje tog zakona. Zato su po njima nastale nove obveze, koje sam naposljetku podmirio.”