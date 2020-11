Koronakriza ostavila je velik trag na nogomet, a pojavio se velik problem pregustog rasporeda na koji su se mnogi igrači, ali i treneri i dužnosnici klubova žalili. Vrhunske momčadi igraju dvaput svaki tjedan, i to na vrhunskoj razini protiv vrhunskih protivnika, na što svakako nisu navikli.

Iako je to dobro za publiku koja može češće uživati u nogometu prve klase, za igrače je to grozno i prenaporno, a o svemu je odlučio izjavu dati i kapetan Vatrenih Luka Modrić. Izjavu nekadašnjeg najboljeg nogometaša svijeta objavio je svojevrsni svjetski sindikat nogometaša FIFPro.

“Čini se da svake godine izmisle neko novo natjecanje. Ovo je iscprljujuće za igrače“, stoji u Modrićevoj izjavi koju je na svojim službenim društvenim kanalima podijelio FIFPro.

In recent years, players find themselves performing in an increasing number of matches, including @lukamodric10. Very good news for everyone who loves football. But when will it be enough? In fact, our football pitch heroes are already #AtTheLimit

