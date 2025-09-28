Luka Modrić otvoreno o tajni uspjeha: 'Vjerojatno sam zato još uvijek na ovoj razini'

Luka Modrić nakon što je u rujnu navršio 40 godina, sve češće odgovara na pitanja javnosti o svom mentalitetu te motivaciji.

U bogatoj karijeri osvojio je i Zlatnu loptu, a u razgovoru za milanpress.it ponovno je pokušao približiti razloge zbog kojih je na najvišoj razini modernog nogometa i u dobi u koja se debelo veže za već debelo umirovljene nogometaše.

Ljubav prema igri

"Kako ostajem motiviran? To je jednostavno ljubav prema nogometu, stvarno volim nogomet. Otkad sam se rodio, gledam fotografije sebe kao djeteta s loptom. Toliko volim nogomet, zato ostajem motiviran. Kad pobijediš, to je jedinstven osjećaj i želiš da se ponovi. To me motivira, i dalje želim pobjeđivati", rekao je Luka Modrić pa nastavio:

"Tajna? Ne mogu reći jednu konkretnu stvar. Puno je stvari koje se moraju poklopiti, ali najvažnija je ljubav prema igri i kontinuirano žrtvovanje sebe. Ne možete biti zadovoljni onim što ste već učinili, osvrnuti se i reći: 'Napravio sam ovo, napravio sam ono.' U nogometu se uvijek morate dokazivati, bez obzira na to koliko ste sjajni i koliko ste već postigli. Morate se stalno dokazivati ​​i o tome razmišljam. Vjerojatno je to razlog zašto sam još uvijek na ovoj razini."

