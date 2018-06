Luka Modrić oduševio engleske ljubitelje nogometa

U posljednji trenutak izbornik Hrvatske Zlatko Dalić donio je odluku da protiv Islanda na travnjak od prve minute pošalje kapetana Luku Modrića. Neki će reći kako je to bio dobar potez izbornika jer smo ugrabili tri boda i s maksimalnih 9 na kontu završili natjecanje po skupinama Mundijala.

Drugi će, pak, reći kako bi možda bilo bolje da je Luka odmarao, jer se ovako dodatno potrošio, iako nije odigrao cijelu utakmicu. Modrić je utakmicu napustio vidno umoran. Naporna je sezona iza njega, a na ovom turniru se ne štedi. Umor je itekako ostavio traga na njemu, a protiv Danske nam treba svježi Luka, treba nam razigrani kapetan sa svom svojom svježinom, sa svojim trkom, presingom u obrani… Je li Dalić donio dobru odluku što je započeo s Modrićem?

Gledajući krajnji ishod i ono što je Luka pokazao na terenu, da, međutim, ako gledamo dugoročno, to je upitno. Ne sumnjamo u odluke izbornika, do sad je povlačio dobre poteze. No, ima onih koji imaju drugačije mišljenje oko Modrića… Pričali smo o utakmici sa bivšim proslavljenim Vatrenim, evo što nam je on rekao o situaciju s Modrićem… Kako bilo, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije pružio je još jednu sjajnu partiju i zaradio visoke ocjene.

Ugledni britanski BBC, tako, piše:

“Hrvatska je osigurala kraj natjecanja D skupine s maksimalnim bodovima zahvaljujući pobjedničkom golu u 90. minuti Ivana Perišića, dok Island nije uspio u njihovom pokušaju dosegnuti osminu finala. Hrvatski maestro Luka Modrić (7,51) osvojio je najviše u ocjenama igrača, upravo ispred Islanda Gylfi Sigurdsson (7,18) koji je zabio iz kaznenog udarca. Modrić je najbolje ocjene osvojio u sva tri hrvatska susreta u Rusiji, 7,09 protiv Nigeriji i 8,45 protiv Argentine”, stoji u ocjenjivanju igrača od strane čitatelja BBC-a.