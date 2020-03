Podsjetimo, cijela hrvatska reprezentacija skupila je 4,2 milijuna kuna za sve koji su oboljeli od koronavirusa te za pomoć građanima Zagreba čiji su domovi oštećeni u potresu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još je jednom pomogao hrvatskom zdravstvu u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Modrić, koji je svoje prve nogometne korake napravio baš u Zadru, donirao je Zadarskoj bolnici 100 tisuća eura za kupnju pokretnog rengena, piše portal 057.

“U petak je stigao ultrazvuk, sutra stiže pokretni rendgen koji ćemo staviti na COVID odjel, a za tri dana stiže stup za bronhoskopiju vrijedan milijun i 200 tisuća kuna. Do petka bi trebao stići i drugi ultrazvučni aparat. Što se tiče respiratora, stigla su dva, a do kraja tjedna trebali bi ih preuzeti još. Također do kraja tjedna dolaze nam tri anesteziološka aparata”, istaknuo je Željko Čulina iz zadarske bolnice za Antena Zadar te kapetana Vatrenih naveo kao jednog od donatora.

Vatrena srca

Ovo je samo jedna od donacija Luke Modrića.

Podsjetimo, cijela hrvatska reprezentacija skupila je 4,2 milijuna kuna za sve koji su oboljeli od koronavirusa te za pomoć građanima Zagreba čiji su domovi oštećeni u potresu.

