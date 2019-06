LUKA MODRIĆ KAPETANSKI POHVALIO MLADE HRVATSKE SNAGE: ‘Dobili smo neka nova imena, potvrdili su da su opravdano ovdje’

U dvoboju E kvalifikacijske skupine EURA 2020 u Osijeku su nogometaši Hrvatske slavili protiv Walesa s 2-1 (1-0) i nakratko zasjeli na čelo ljestvice

Baš kako je najavio kapetan hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Walesom, pobjeda je u Osijeku bila imperativ. Nisu Vatreni briljirali, malo smo si sami zakuhali na kraju, ali tri boda ono je što se pamti.

“Bilo je jako teško. Bilo je jako vruće. No na kraju smo došli do važne pobjede i to je najbitnije. Izdržali smo teške uvjete. Odigrali smo kvalitetnu utakmicu po meni. Nesvjesno smo se povukli nakon primljenog gola iz odbijanca, ali na kraju smo zasluženo pobijedili”, rekao je nakon utakmice Luka Modrić za Novu TV.

“Nisu nas ničime iznenadili. Znali smo da će igrati na duge lopte, te ubacivanje Balea i desetke iz drugog plana. Jako smo dobro to branili”, rekao je kapetan hrvatske reprezentacije.

Posebne je pohvale imao Luka za mlade igrače koji su se svojim nastupima nametnuli za daljnje utakmice.

“Jako su nam važna tri boda. Nemamo pravo na grešku zbog kiksa koji se dogodio protiv Mađara. Ovo je put. Ovakav pristup moramo uvijek imati. Dobili smo neka nova imena poput Brekala, Livakovića na vratima, Barišića… Svi mladi i novi su potvrdili da su opravdano ovdje. Trebamo nastaviti tako dalje”, zaključio je Modrić.

Vatreni zasjeli na čelo ljestvice

Hrvatska je povela autogolom Alexandera Lawrencea u 17. minuti nakon ubačaja Ivana Perišića, koji je zabio za 2-0 u 48. minuti. U 77. minuti David Brooks, uz pomoć Domagoja Vide, postiže gol za Velšane.