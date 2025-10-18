Luka Modrić i neobičan projekt: Suradnja ili prevara?

Luka Modrić i kripto projekt – suradnja ili prijevara? Objava na službenom profilu najboljeg hrvatskog nogometaša otvorila je sumnju, pokrenula lavinu komentara, ali i podijelila stručnjake.

Je li Modrićev profil hakiran? Priču donosi Nikolina Matošević.

Njegovo ime nosi težinu pa gdje god se pojavi privlači pažnju - upravo to se dogodilo nakon objave na njegovom službenom X profilu.Odnosno suradnja Modrića s platformom za razmjenu i stvaranje digitalnih valuta, aplikacija i potvrda o vlasništvu na internetu, omogućuje navijačima pristup ekskluzivnim sadržajima, poput digitalnog autograma, videoporuka i posebnih događaja za članove kluba.

Nikola Škorić, direktor kripto mjenjačnice, o tome kaže sljedeće:

"To je dosta česta pojava zadnjih par godina da nogometaši i drugi sportaši izdraju svoje fan tokene i na taj način prikupljaju sredstva, čak je i Dinamo Zagreb izdao svoj fan token koji je relativno popularan. Sportaši obično često rade takve stvari."

Zna se da Luka sportaš širokih interesa pa je nedavno postao i suvlasnikom pivovare, ali ulazak u kripto svijet naišao je na val sumnje njegovih pratitelja.

Da to potvrdi ili opovrgne pokušali smo doći do Luke Modrića, ali službenog kao ni neslužbenog odgovora nema. Pitanje je li objava koja je i dalje dostupna novi projekt ili hakerski napad - podijelilo je i stručnjake.

Alen Delić, stručnjak za kibernetičku sigurnost, na pitanje kako mu se na prvi pogled čini ta objava odgovorio je:

"Ja bih rekao neočekivano, odnosno sumnjičavo. Trebali bismo provjeriti je li na samo jednoj društvenoj mreži ili i na drugima."

"Moguće je da je netko možda u Lukino ime na legitimnoj platformi napravio nelegitiman token. Na prvi pogled nema naznaka da bi se radilo o scamu, ali uvijek treba biti oprezan."

Objava je dostupna samo na jednom Lukinom profilu i to onom s puno manjim brojem pratitelja.

"Na istoj mreži lani je bio hakiran profil Kyliana Mbappéa i korišten za promociju lažnog kriptovalutnog tokena", rekao je Škorić, a Delić je istaknuo:

"Znamo iz prošlosti da je ova mreža bila najlaška za doći do profila javnih osoba. Prevaranti koristo tako važno ime da bi dodoali vrijednost. Vama je dovoljno da od 6 milijuna pratitelja 1000 padne na to i to su već veliki novci."

Pitanje vjerodostojnosti Modrićeve objave stiglo je sve do hrvatskog ministra unutarnjih poslova.

"Što se tiče Hrvatske policije mi nismo primili nikakvu prijavu, i rijetko kad neke takve situacije koje se dogodoe našim dražvljanjima van Hravtske se nama prijave", otkrio je Božinović.

Zatražili smo i komentar tvrtke koja stoji iza objavljenog projekta, no do trenutka emitiranja – odgovor nije stigao.

