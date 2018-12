LUKA – ČOVJEK S RAČUNALOM U GLAVI: Jarni nahvalio Modrića, a onda otkrio zbog čega se veliki Luis Figo žalio na njega

‘Vidjelo se prošle godine da se Real svaki put mučio kada Modrić ne bi igrao’

Član hrvatske nogometne reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine osvojila brončano odličje, bivši nogometaš Juventusa i Real Madrida, a danas izbornik hrvatske U-20 reprezentacije Robert Jarni dao je intervju portalu sportsport.ba.

Prisjetio se Jarni nekih uvodnih stepenica svoje trenerske karijere prije no što je zatražen da prokomentira srebro Vatrenih osvojenih na Mundijalu u Rusiji.

Hrvatska nastavlja s dobrim rezultatima

“Kad su me u ljeto pitali novinari jesu li Vatreni spremni ponoviti uspjeh moje generacije, rekao sam da ne bih volio da ga ponove, već da odu korak dalje. Nadao sam se potajno tome. Ono što nam je svih ovih godina nedostajalo su sreća, golman i znanje, a sve to u Rusiji smo konačno imali. Mada, malo i dalje žalim zbog one posljednje utakmice koju smo odigrali fenomenalno i na kraju izgubili. Uvjeren sam da će Hrvatska nastaviti s dobrim rezultatima. Oprostilo se nekoliko igrača, sve to stoji, ali mi u sljedećih deset godina možemo biti mirni, jer se pojavljuju neki novi klinci. Tu je Vlašić, pa mali Brekalo… Pojavit će ih se još”, kaže Jarni koji na činjenicu da je Luka Modrić najbolji nogometaš svijeta ne gleda kao na veliko iznenađenje.

Modrić – zasluženo

“Po meni, sasvim zasluženo. Svi oni koji vole nogomet i koji su pratili Real mogli su vidjeti o kakvom se igraču radi, užitak ga je gledati s onim računalom u glavi. Vidjelo se prošle godine da se Real svaki put mučio kada Modrić ne bi igrao.”

Također, ne iznenađuje ga patnja Real Madrida nakon odlaska Cristiana Ronalda u Juventus.

“Riješili su se čovjeka koji je godišnje postizao po 50-60 pogodaka. Izgubili su donekle svoj identitet, jer nije mala stvar kada ostanete bez Ronalda, ne može se tek tako nadomjestiti njegov odlazak. Ali, nije kriza samo u Realu. Vidjeli ste da je probleme imao i Atletico Madrid, kao i Barcelona, što dovoljno govori da je Svjetsko prvenstvo itekako ostvarilo traga.”

Figo i ‘pas’

Kroz sjajnu igračku karijeru Jarni je nosio dres mnogih klubova pa je jedno od pitanja koje mu je postavljeno bilo i ono o najtežem suparniku na kojeg se namjerio.

“Posebna priča je Luis Figo, definitivno je najnezgodniji. Iako sam u Realu bio pretežno orijentiran prema naprijed, nakon što je Roberto Carlos dobio crveni karton zaigrao sam lijevog beka i tu sam se uvjerio kakav je zapravo taj Portugalac. Imao sam takav dogovor sa suigračem iz obrane da ću ga hvatati dok prima loptu, jer ako mi se okrene licem, nema mi pomoći. Kasnije sam čuo kako se žalio na poluvremenu suigračima da ga pratim kao pas”, priznao je Jarni.