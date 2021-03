Nogometaši Napolija pobijedili su Milan s 1:0 (0:0) u posljednjoj utakmici 27. kola talijanske Serie A odigranoj na San Siru. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Politano u 49. minuti.

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić ušao je u igru u 60. minuti i u 71. minuti odlično pucao glavom, ali je Ospina obranio njegov udarac pod gredu. U nervoznoj završnici utakmice, Rebić je u 92. zbog nesportskog ponašanja zaradio crveni karton. Nije još poznato što je točno Rebić dobacio glavnom sucu koji ga je bez razmišljanja isključio uoči samog kraja utakmice, ali očito je bilo nešto ozbiljno. Situaciji je prethodio Rebićev duel s Elseidom Hysayjem.

Rebić je u tom duelu odgurnuo desnom rukom Albanca u sasvim normalnom duelu i Pasqua je potom svirao prekršaj u napadu što je Rebića toliko uzrujalo da je prvo nešto mahao sucu, a onda mu izgovorio nešto čime je isprovocirao crveni karton, te tako vrlo brzo morao iz igre. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Milan je ovim porazom ostao devet bodova iza vodećeg gradskog suparnika Intera koji je u nedjelju slavio s 2:1 na gostovanju kod Torina.

Svi golovi pali su u drugom poluvremenu. Inter je poveo u 62. minuti pogotkom Romelua Lukakua iz kaznenog udarca dosuđenog zbog prekršaja na Lautaru Martinezu. Torino je izjednačio u 70. minuti golom Sanabrije, a osmu pobjedu u nizu lideru Serie A donio je Martinez u 85. minuti.

Hrvatski reprezentativci Marcelo Brozović i Ivan Perišić bili su u udarnoj postavi Intera. Perišić je igrao do 56. minute, a Brozović je zamijenjen u 81. minuti.

Cristiano Ronaldo je trebao 32 minute kako bi postigao ‘hat-trick’ i donio pobjedu Juventusu 3:1 (3-0) na gostovanju kod Cagliarija. Ronaldo je mrežu domaćina načeo u 10. minuti pogotkom glavom nakon ubačaja Cuadrada. U 25. minuti je Portugalac bio precizan iz kaznenog udarca, a u 32. minuti je zaključio ‘hat-trick’ nakon dodavanja Chiese.

so ur telling me Ronaldo’s today’s hattrick became;

-record for most hattricks in Football History

-record for most perfect hattricks IFH

-record for fastest perfect hattrick IFH

-record for fastest hattrick in Juventus History

this is inhumane behaviour 🤯@NASA do your thing.. https://t.co/hxCLOnWXtZ

— Junaid Baloch (@SKforevr) March 14, 2021