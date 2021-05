Spursi čudesnim preokretom ipak uhvatili Europu

Zadnje kolo Premiershipa u nedjelju poslijepodne donijelo je svih deset utakmica i bilo je i više nego uzbudljivo. Nekoliko momčadi borilo se za Europu, a to su bili Liverpool, Leicester, Chelsea, West Ham, Tottenham, Arsenal i Everton. Rezime je sljedeći:

Liverpool treći, Chelsea četvrti, Leicester peti

City je prvi, United drugi, Liverpool treći, Chelsea četvrti, Leicester peti, West Ham šesti i Tottenham sedmi. Najveći gubitnici su Topnici na 8. mjestu ljestvice. Everton je pak torpediran od prvaka Cityja…

Classificação final da Premier League 2020/21. 🏆 CAMPEÃO: Man City 🇪🇺 UCL: Man City, Man United, Liverpool e Chelsea 🇪🇺 UEL: Leicester e West Ham 🇪🇺 Conference: Tottenham ⬇️ Rebaixados: Fulham, West Bromwich e Sheffield United pic.twitter.com/LlYeA5w1pz — PL Stats Brasil (@brazil_pl) May 23, 2021

“Ovo je prvi put u 25 godina da se klub iz sjevernog Londona Arsenal nije uspio kvalificirati u Europu”, javljaju engleski mediji.

Arsenal je s dva gola najskupljeg pojačanja kluba u povijesti Nicolasa Pepea dobio Brighton, a cijelo vrijeme izgledalo je kao da će ta dva pogotka biti dovoljna da Topnici preskoče Spurse i ugrabe sedmo mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu. Ipak, to se nije dogodilo zbog drame na utakmici Tottenhama i Leicestera u Leicesteru koja je završila 4:2 za Spurse. Leicester je vodio 1:0 i 2:1, da bi Bale u završnici zabio dva gola a Schmaichel ranije autogol za 2:2 i došlo je do preokreta koji je rastužio navijače Arsenala. Točnije, Topnici su bili su u Europi do 87. minute, kada je Bale zabio za vodstvo Tottenhama…

Bale junak Londona

“Gareth Bale je kasnim golovima protiv Lisica gurnuo Tottenham u Konferencijsku ligu, ali što je još važnije za navijače Spursa, završavaju sezonu ispred Arsenala”, stoji u tekstu The Suna.

Bale je tako i izbacio Leicester iz Lige prvaka, rastužio navijače Arsenala ali i spasio Chelsea koji je u jednoj od bitnijih utakmica sezone izgubio od Aston Ville 2:1. Villa je na svom terenu imala 2:0 ali Chelsea je ipak uspio zabiti počasni gol ali i utakmicu završiti s igračem manje. Aston Villa je golovima Traorea i El Ghazija slavila protiv Chelseaja za koji je zabio Chilwell, a Mateo Kovačić je igrao za Chelsea do 66. minute.

Ugledni engleski Guardian izvještava i naglasak daje na Liverpoolu i Chelseaju da su “uspjeli izboriti Ligu prvaka”.

Liverpool je rutinski na svom terenu obranio 3. poziciju 2:0 slavljem nad Crystal Palaceom (Mane dao oba gola). U Europu će i West Ham, koji je s 3:0 pobijedio Southampton, dok je prvak City s 5:0 “potopio” Everton.