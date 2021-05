LUDA UTAKMICA U NEWCASTLEU: Prvaci dvostrukim preokretom do pobjede – Ferran Torres junak utakmice

Hat-trick Torresa za pobjedu Manchester Cityja

U dvoboju 36. kola engleske Premier lige novi prvak Manchester City je došao do pobjede 4:3 (2:2) na gostovanju kod Newcastlea, a tri pogotka za Građane postigao je španjolski reprezentativac Ferran Torres.

Torres otvorio pipu u 42.

Newcastle je poveo u 25. minuti, a pogodak glavom postigao je Emil Krafth. Joao Cancelo je izjednačio u 39. minuti, udarcem s ruba kaznenog prostora, pri čemu se lopta odbila i prevarila domaćeg vratara Dubravku.

Prvi od tri pogotka za svoj premijerni hat-trick u Cityjevom dresu, Ferran Torres postigao je u 42. minuti, kad je sjajno reagirao na ubačaj Gundogana i petom poslao loptu u mrežu. Za izjednačujući pogodak na kraju prvog poluvremena pobrinuo se Joelinton svladavši Scotta Carsona iz kaznenog udarca.

Unutar četiri minute City preokrenuo zaostatak

Newcastle je u 62. minuti opet poveo. Dosuđen je novi kazneni udarac, a ovoga puta je Willockov udarac Carson obranio. No, lopta se ponovno odbila Willocku koji je odbijanac pospremio u mrežu za 3:2.

Odgovor gostiju bio je brz. Unutar četiri minute City je opet preokrenuo zaostatak u vodstvo, a oba su pogotka djelo 21-godišnjeg španjolskog napadača Ferrana Torresa. U 64. minuti Torres pogađa nakon ubačaja Gabriela Jesusa, a dvije minute poslije postiže i treći pogodak. Cancelov udarac s ruba šesnaesterca zaustavila je vratnica, a odbijenu loptu je u mrežu pospremio Torres.

City već prije osigurao naslov prvaka

Manchester City je već prije osigurao naslov prvaka, a pobjedom je povećao prednost pred Unitedom na 13 bodova. Newcastle je s 39 bodova ostao na 16. mjestu, ali ne mora strahovati za opstanak, jer su već prije bez mogućnosti opstanka u Premier ligi ostali Sheffield United, West Bromwich Albion i Fulham.

