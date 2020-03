LOVRENOV TRENER IMA PORUKU KOJU VRIJEDI VIDJETI: Klopp o koronavirusu – ‘Bilo bi pogrešno da to ne kažemo’

Nijemac je proteklih dana izbjegavao govoriti o virusu zbog kojeg su odgođena gotovo sva natjecanja i prvenstva

Pandemija koronavirusa pokosila je i nogometni svijet. Isprva se, nažalost, dosta olako shvaćala ova smrtonosna bolest, ali u svega nekoliko dana svi su se nekako, naglo, osvijestili, pa tako i trener Liverpoola Jurgen Klopp.

Nijemac je proteklih dana izbjegavao govoriti o virusu zbog kojeg su odgođena gotovo sva natjecanja i prvenstva u Europi, ali sada je ipak odlučio progovoriti o toj temi. Oglasio se priopćenjem koje prenosimo u nastavku.

“Prvenstveno, svi moramo napraviti sve što možemo kako bi zaštitili jedni druge. Ovo bi trebalo biti nešto čime se uvijek vodimo u životu, ali sada je to posebno važno. Rekao sam i prije da je nogomet najbitnija od svih nebitnih stvari. Danas nogomet i nogometne utakmice nisu bitni. Jasno, ne želimo igrati pred praznim tribinama i naravno da ne želimo da se natjecanja prekidaju, ali ako je to uvjet da bismo svi bili dobro, onda to radimo i ne pitamo ništa. Ako biramo između nogometa i dobrobiti društva onda to nije natjecanje. Odluka o prekidu natjecanja donesena je za dobrobit svih nas. Zato je maksimalno podržavamo”, rekao je Klopp i zatim još naglasio.

“Virus je pokazao da bavljenje sportom ne gradi imunitet. Našim protivnicima koji imaju problema s koronavirusom želim poručiti da smo uz njih. Nitko od nas ne zna kakav će biti konačni ishod, ali moramo vjerovati u odluke koje odgovorni donose. Da, ja sam trener nogometnog kluba i trebao bih biti vođa. Mislim da bi u ovom trenutku, kad toliko ljudi u našem gradu, regiji, državi i svijetu ima puno problema s onime što se događa, bilo pogrešno ne govoriti o ovoj situaciji”, zaključio je Klopp.