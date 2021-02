LOVRENAOVA IZJAVA MOGLA BI IZAZVATI LAVINU REAKCIJA: Vatreni otkrio istinu o incidentu s Modrićevim suigračem

‘Luka Modrić je cijelo vrijeme pokušavao smanjiti napetost između mene i njega’

Hrvatski reprezentativac, bivši igrač Liverpoola, a sadašnji kapetan ruskog Zenita, Dejan Lovren, konačno je priznao što se dogodilo između njega i Sergija Ramosa na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Španjolske u Zagrebu, kada je njegova momčad slavila s 3:2.

Lovren je tada udario laktom Ramosa, a sada je kazao kako je to napravio namjerno i to kako bi se osvetio za to što je Ramos ozlijedio njegova prijatelja Mohameda Salaha u finalu Lige prvaka 2018. godine kada je Real svladao Liverpool s 3:1.

Objasnio incident

Lovren je o tom incidentu s Ramosom incidentu pričao za egipatsku TV Sada El Balad.

“Jesam li namjerno udario Ramosa zbog Salaha? Lako moguće. Luka Modrić je cijelo vrijeme pokušavao smanjiti napetost između mene i Ramosa kad smo igrali protiv Španjolske. Ipak, namjerno sam ga udario i samo sam mu rekao: ‘Sad smo izjednačeni.’ Poštujem Ramosa kao igrača, ono što čini za svoju momčad. Osvojio je mnogo naslova. Ipak, ne sviđa mi se puno toga u načinu na koji se ponaša”, rekao je Lovren.

Na koncu je posebno naglasio…

“Mislim da je Ramos namjerno ozlijedio mog prijatelja Salaha i bilo je krajnje vrijeme da to plati. U finalu smo bili bolji, a ozljeda Salaha bila je strašan udarac. Tada je Real Madrid počeo dominirati”, veli Lovren.