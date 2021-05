Hrvat je šest godina igrao za Liverpool

Pogotkom vratara Alissona Beckera u petoj minuti sudačke nadoknade Liverpool je na gostovanju pobijedio WBA sa 2-1 ostvarivši važnu pobjedu u borbi za plasman u Ligu prvaka. Liverpool dva kola prije kraja ima bod manje od Chelsea na četvrtom mjestu, dok trećeplasirani Leicester City ima tri boda više.

Brazilac je tako postao prvi vratar u povijesti Redsa koji je postigao pogodak u službenom susretu, a na tome mu je čestitao nekadašnji suigrač Dejan Lovren.

Alisson. ❤️ Amazing my friend. 🙌🏻🔥 — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) May 16, 2021

Neke navijače Liverpoola je pogodak vratara podjsjetio upravo na pobjednički gol Vatrenog protiv Borussije Dortmund u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige 2016. godine. Kao što je poznato, tada je Lovren u sudačkoj nadoknadi zabio za 4:3 i tako im osigurao prolazak dalje.

WBA, koji je siguran putnik u niži rang natjecanja, poveo je, inače, u 15. minuti golom Hala Robson-Kanu, a izjednačio je Mohamed Salah u 33. minuti.

Liverpool je u nastavku susreta jurio po drugi gol, no domaćin je sve do posljednjih sekundi držao remi. No, u petoj minuti nadoknade Alisson je nakon ubačaja iz kornera zabio za pobjedu gostiju.

Zanimljiv je podatak kako je Liverpool zabio 38. pobjedničkih golova u sudačkoj nadoknadi u Premier ligi, 13 više od bilo kojeg drugog kluba.