LOVREN PROGOVORIO O OPTUŽNICI: ‘Znam kakav je Luka čovjek. Ni on ni Hrvatska to ne zaslužuju, a još ću nešto kazati…’

Igrač Liverpoola progovorio je o delikatnim stvarima van nogometnih terena

Hrvatski reprezentativci stoper Dejan Lovren progovorio je o podizanju optužnice protiv Luke Modrića zbog lažnog svjedočenja na suđenju Zdravku Mamiću i suradnicima u Osijeku.

MODRIĆ U PROBLEMIMA: DORH podigao optužnicu protiv kapetana Vatrenih zbog lažnog svjedočenja na suđenju Mamiću, prijeti mu pet godina zatvora!

“Ne znam što bih kazao o tome, zapravo o tome uopće ne želim pričati. Dugo poznajem Luku Modrića. Zato znam kakav je čovjek. Odličan. Ne, on to nikako ne zaslužuje! Kao što to ne zaslužuje ni hrvatska reprezentacija”, rekao je Lovren u razgovoru za Sportske novosti.



“Žao mi je što o tome moram uopće pričati”

Na pitanje boji li se da bi protiv njega mogla biti podignuta slična optužnica, Lovren je odgovorio: “Ne želim govoriti ništa unaprijed. Žao mi je što o tome moram uopće pričati. Samo vjerujem da će istina na kraju biti pobjednik. Još ću vam nešto kazati. Luka Modrić i ja prošli smo mnogo gorih i težih stvari u životu, mislim da to ne trebam posebno ponavljati. Pa ćemo tako proći i ovu!”, zaključio je.