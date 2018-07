‘Daj, nemoj me zaje*avat čovječe! Šta oćeš da svaku utakmicu igramo savršeno?’

Hrvatski nogometni reprezentativci Dejan Lovren i Šime Vrsaljko izašli su u četvrtak poslijepodne pred novinare u Sočiju, samo dva dana uoči utakmice Hrvatske i Rusije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Stigli su u dobrom raspoloženju, kao i proteklih dana, ali jedno pitanje izbacilo je Lovrena iz takta…

Na pitanje što se bilo protiv Danske, obzirom da je Hrvatska odigrala slabije, Lovren je izgubio živce. Onda je uzvratio novinaru:

‘Ljutiš me s pitanjima, ali stvarno…’

“Daj, nemoj me zaje*avat čovječe! Što hoćeš da svaku utakmicu igramo savršeno? Ljutiš me s pitanjima, ali stvarno… Jel se i nama može dogoditi dan da igramo slabije, pa igrali smo koliko smo trebali igrati, a to što vi očekujete da mi igramo kao, ne znam što i tko… pa ni Brazil ne igra svaku utakmicu savršeno. Jesmo li prošli dalje? Jesmo, pa onda…”, rekao je slavljenik Lovren. Stoper Vatrenih, naime, danas je proslavio 29. rođendan.

Tako je slavljeničko raspoloženje vladalo na presici. Bar do trenutka kad je Lovrena naljutilo jedno sasvim normalno, legitimno pitanje… no dobro, nećemo sad odmah po Lovrenu, stres je zeznuta stvar, važna utakmica protiv Rusije se bliži. Inače, Lovren živi sjajne trenutke u nacionalnom dresu, no prije samo dvije godine situacija nije bila takva…

“Bio je to vrtuljak, s puno uspona i padova. Najviže žalim što sam preskočio EP u Francuskoj. Sada se okrećem prema naprijed. Želimo nastaviti ovu lijepu priču.”

Branič Liverpoola je naglasio kako poštuje i respektira generaciju ’98 jer su napravili ogroman uspjeh, ali je uvjeren kako ova momčad može i dalje.

Lovren otkrio gdje je bio 98′

“Njihov rezultat je bio teret idućim generacijama, 20 godina je prošlo, a nitko nije ništa napravio. Međutim, ja vjerujem da mi možemo bolje. Uz malo sreće vjerujem da možemo dalje od njih,” kazao je otkrivši gdje je bio tih dana.

“Bio sam u Munchenu, mama je vrištala od sreće. I to je najveća uspomena na ’98.”

Naglasio je kako protiv Rusije očekuje čvrstu i tvrdu utakmicu, te otkrio može li Rusija iznenaditi ‘Vatrene’.

“Rusija nas može iznenaditi, međutim dovoljno smo iskusni i imamo dovoljno znanja da se možemo odmah prilagoditi. Očekujem čvrstu i tešku utakmicu, bit će teško.”

Hrvatska primila samo dva gola

Hrvatska je na putu do četvrtfinala primila samo dva gola, no stalno se priča o veznim igračima i napadačima. Lovren smatra kako je to normalno.

“To je normalno u današnjem nogometu, da će napadači i vezni dobiti više pohvala. Mi odradimo svoj posao kako najbolje znamo. Nama je bitno što izbornik kaže,” kazao je Lovren.

Ruske novinare je zanimalo što misli o teorijama zavjere u kojima se tvrdi kako će ‘Vatreni’ pustiti utakmicu u zamjenu za novce koje bi ruske banke uložile u Agrokor.

“Agrokor je u padu, a mi smo u usponu.” kratko je kazao Lovren koji je na World Cupu nastupio u sve četiri utakmice sakupivši 320 minuta, a u prosjeku je pretrčao 32 kilometra.