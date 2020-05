LOVREN OTKRIO ZANIMLJIVOSTI O OLIĆU I SRNI: ‘Trebate vidjeti Ivicu na što sada sliči… Srna? On će biti predsjednik, ali ne mogu reći čega’

‘Darijo Srna će biti predsjednik. Ne smijem ti reći čega, ali on zna’

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, u javljanju uživo na Instagramu sa pjevačem Tonyjem Cetinskim, prisjetio se kako je izgledao doček Vatrenih u Zagrebu prije malo manje od dvije godine.

“Ma da si svakom ponudio 1000 eura ne bi ih se skupilo toliko na dočeku koliko ih se onda skupilo. Ljudi su nama bacali burek na bus, sendviče pa mi smo sedam sati bili gore… Jedno prelijepo iskustvo, to je nešto što ne možeš kupiti novcem”, prisjetio se Dejan Lovren.

O Oliću i Srni

Govorio je i o Ivici Oliću, nekada suigraču, a danas pomoćniku Zlatka Dalića. Veli Lovren kako je Olić i dalje u top-formi.

“Čovjek je i dan danas životinja. Ostavio se nogometa prije tri četiri godine, i kad se skine u reprezentaciji gdje je pomoćni trener, izgleda kao nogometaš, kao da može s nama sad zaigrati. To sve govori o ljudima, o karakteru. A vidjet ćeš mene za 10 godina, ja i Šime lagano na zidiću, pivo, Šime svira gitaru”, kazao je Lovren.

U jednom trenutku pričao je i o Dariju Srni, svom nekadašnjem kapetanu. “Darijo Srna će biti predsjednik. Ne smijem ti reći čega, ali on zna. Da kažem točno, sutra bi se u novinama pojavio naslov, Dario Srna predsjednik”, rekao je kroz smijeh Dejan Lovren pa je još ispričao jednu anegdotu vezanu za Srnu.

“Umjesto da me pazi kao momka koji je došao u Southampton sa 23-24 godine, on ne. Mi u avionu za Koreju, poslije utakmice sa Srbijom, išli smo na neku revijalnu utakmicu. Došli smo na aerodrom, a Darijo, o čemu pričamo, do tada je zaradio u 15 godina karijere, a ja na početku. Idemo u Rolexov dućan – morao sam uzeti sat na kredit, mladi majmun sam bio, zaletio se da se dokažem pred kapetanom. Nije se pitalo za račun”, rekao je Lovren.