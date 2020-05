LOVREN OTKRIO ANEGDOTU SA SVJETSKOG: Mandžukić u nevjerici gledao što mu se dogodilo – ‘Isuse, pa što je ovo’

Dogodilo se to u kampu nakon, kako kaže, 20-ak dana trajanja prvenstva

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren otkrio je zanimljivu anegdotu sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. U razgovoru putem Instagram-livea s popularnim pjevačem Tonyjem Cetinskim govorio je o brojnim aktualnim temama, ali je podijelio s obožavateljima i zanimljivu anegdotu iz Rusije.

Dogodilo se to u kampu nakon, kako kaže, 20-ak dana trajanja prvenstva kada su dečki poželjeli nove frizure.

“Plakali smo. U jednom trenutku bili smo zarasli, bili smo već 20-30 dana u Rusiji u karanteni. I onda smo odlučili nekog nazvati da nas ošiša. Nas 6-7 se javilo za šišanje i otišlo se po neku Ruskinju, nažalost, ona nije pričala engleski. S njom je došla i ta Ruskinja koja je prevodila”, započeo je priču Lovren.

No, šišanje je na koncu ispalo katastrofalno…

“Mislim da je prvi bio Mandžo. Sjeo on i govori joj da mu samo malo zulufe skrati. Ona mu je srezala pola glave, ali ravno, ravnu crtu. I joj, on joj govori: ‘Isuse, što je ovo’, i ide on onda sam drugu stranu napraviti i napravi još gore. I onda dolazi Kovačić na red. Tu nije bilo spasa. Kao da mu je stavila lonac i žiletom išla ispod lonca. Šime Vrsaljko je rekao kao da je došla s motornom pilom. Kad je on skužio kako ona radi, zamolio ju je da mu samo škarama malo iza skrati kosu. A ova prvo uzela mašinicu i samo ga na nulu obrijala iza. A on je imao dugu kosu. Ma to je sprdačina bila, ja imao rupe na glavi, kao kokoš”, poentirao je Lovren i dobro nasmijao Tonyja, a vjerojatno i obožavatelje.