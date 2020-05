LOVREN NE ODUSTAJE OD OPASNIH STAVOVA: Otkrio što misli o cjepivu protiv korone pa ispalio – ‘Na ulicama bi moglo biti svega’

Bilo je tu ponešto govora o nogometu i Tonyjevim albumima, ali svakako je nazanimljivije izdvojiti dio o teorijama zavjere

Hrvatski reprezentativac i stoper Liverpoola, Dejan Lovren, gostovao je na Instagram-liveu kod popularnog pjevača Tonyja Cetinskog i to prije svega kako bi obojica komentirali nedavne medijske napade.

Lovren je zbog svoje podrške teoretičarima zavjere, koji promiču tvrdnje da se koronavirus širi 5G mrežom i da će cijepljenje protiv virusa uključivati mikročipiranje ljudi kao i napadom na Billa Gatesa, kojem je poručio da “ljudi nisu slijepi i daje gotovo”, dospio na naslovnicu Daily Maila, a kasnije su ga navijači i ostali mediji obasuli ružnim riječima.

Cetinski je pak izazvao negodovanje kod domaće javnosti rekavši sljedeće: “Strah me vidjeti taj trenutak kada će krenuti represija i kada će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? Tko hoće, neka se cijepi, ja nemam ništa protiv. Možete me ušutkati na neko vrijeme, ali cijepiti me nećete sigurno. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte ili nas uspavajte pa nas silom cijepite. Je li moguće da je sve ovo da bi nas se dovelo pod kontrolu, da bi nas se čipiralo, cijepilo”.

E sada su se Tony i Lovren našli na Instagramu kako bi prokomentirali nedavna zbivanja. Bilo je tu ponešto govora o nogometu i Tonyjevim albumima, ali svakako je nazanimljivije izdvojiti dio o teorijama zavjere.

Instagram rasprava

“Mislim, respektiram svakog i respektiram svačiji stav. Ali čim mi poznati kažemo nešto javno, pogotovo kad je riječ o takvim temama, ispada da smo mi neki antivakseri. Mi ovo, mi ono. Mi samo iznosimo stav. Mene neće u životu nitko natjerati na nešto što neću. Svaki čovjek ima slobodu govora, a ne da ga se izmanipulira. Mislim da smo Toni, ti i ja, slični po karakteru. Ludi. Uvijek sam smatrao, razumiješ me, da su takvi ljudi iskreni”, rekao je Lovren.

Zatim su komentirali i Novaka Đokovića, još jednog planetarno popularnog sportaša koji promovira teorije zavjere.

“Novak je tako rekao – mi smo spremni izgubiti sve što imamo, ali ne i pravo mišljenje i zdravo. Ovo je moje tijelo i moj hram. To je moj izvor. To želim svojoj djeci i svim dobrim ljudima. A da se samo gleda strana, to mi nikad neće biti jasno. Svaka priča ima dvije strane.”

“Nema prilike da se ljudi informiraju”, rekao je Lovren.

Zatim se uključio Cetinski…

“Ne da mi se sa svakim. Rekao sam svoj stav. Trebala bi se desiti neka debata stručnjaka da oni procjene treba li se cijepiti ili ne. Ljudi nisu dovoljno informirani, ljudi nisu tihi”, veli Tony.

Na koncu je Lovren još zaključio: “Najbitnije je da samo treba respektirati tuđe mišljenje. Ništa drugo. Uzeo sam sve informacije i složio si priču u glavi. Nisam ništa iznio van da nekog podržava. Drago mi je da su ljudi iza nas i da se bude. Mislim da na kraju, daj Bože, neće biti ništa od tog obaveznog cijepljenja. Jer mislim da bi bilo sve i svašta na ulicama”, zaključio je 30-godišnji igrač Liverpoola.