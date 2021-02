DEJAN LOVREN NA ŽESTOKOM UDARU NAVIJAČA LIVERPOOLA: Javio se s dvije objave i zapalio internet; ‘Začepi ta svoja j*bena usta’

Liverpool je danas u derbiju Premierlige doživio težak poraz od Manchester Cityja (1:4) na Anfieldu. Tragičar u sastavu domaćih bio je vratar Allison, koji je s dva loša ispucavanja izravni krivac za drugi i treći gol gostiju.

MANCHESTER CITY BRILJIRAO NA ANFIELDU: Izbacili Liverpool iz utrke za prvaka Engleske?

Prvi je put želio izbiti loptu u aut, no do nje je stigao Foden koji je zatim probio desni bok i poslužio Gundogana, da bi samo tri minute potom vratar Liverpoola praktički dodao loptu Bernardu Silvi u svom kaznenom prostoru, uslijedio je ubačaj za Sterlinga koji je s pola metra pogodio za 3:1. Konačni rezultat snažnim udarcem pod samu vratnicu postavio je Foden u 83. minuti.

Branitelj naslova posljednjih mjeseci ima velikih problema s obranom jer su ozlijeđeni ponajbolji igrač Liverpoola Virgil van Dijk, Joe Gomez i Joel Matip. Liverpoolova obrana u kolovozu prošle godine, prije ovih ozljeda, ostala je i bez hrvatskog reptrezentativca Dejana Lovrena koji je nezadovoljan minutažom otišao u ruski Zenit za 12 milijuna eura.

Upravo se Lovren nakon poraza Liverpoola od Cityja, kojim se branitelj naslova jako udaljio od borbe za titulu, oglasio na Twitteru. Postavio je samo smajlić koji plače…

A nakon toga napisao:

“Učimo iz neuspjeha, ne iz uspjeha”, stoji u objavi uz kraticu AB i srce.

We learn from failure, not from success! #AB ❤️

Veći dio navijača Liverpoola je to shvatio kao provokaciju, kao poruku da bi situacija možda bila drugačija da je Lovren ostao u klubu pa su u komentarima izvrijeđali hrvatskog reprezentativca.

Neki su mu pisali da bi City slavio s 8:1 da je on igrao, drugi kako čovjek koji tvrdi da navija za Liverpool ne smije objavljivati ovakve stvari, treći da svatko ima pravo na lošu utakmicu, a jedan je napisao kako je Lovren najarogantniji igrač koji je ikad igrao za Redse.

Actually despise Dejan Lovren most arrogant player to play for the club

“Zadnjeg kojeg želim vidjeti kako komentira je Lovren. Pa tip je 6 godina proveo skijajući se na travnjaku, pa on je sportski zločin”.

Last person I wanna see on my timeline is Dejan Lovren as well the fucking war criminal he spent 6 years ice skating on grass

— Jamie (@DunnyLFC_) February 7, 2021