Nakon ovog povijesno lošeg susreta navijači Liverpoola udarili su po svom klubu. Naravno da im je bilo teško preći preko sedam golova u vlastitoj mreži, a javio se na društvenim mrežama Dejan Lovren koji im je poslao poruke da ne blate svoj klub

Nogometaši Aston Ville s velikih 7:2 pobijedili su aktualnog prvaka Liverpool i stigli do najvećeg iznenađenja ovosezonske Premierlige.

Villa je povela u četvrtoj minuti golom Ollieja Watkinsona, a isti igrač u 22. minuti povisuje na 2:0. Liverpool je deset minuta kasnije smanjio zaostatak, zabio je Mohammad Salah, ali već u 35. John McGinn zabija za 3:1, a u 39. Watkins zabija svoj četvrti gol za velikih 4.1, rezultat kojim je završeno prvo poluvrijeme.

U drugom poluvremenu Aston Villa je nastavila razbijati aktualnog prvaka Engleske. U 55. minuti Ross Bakley, koji je nedavno stigao u Villu na posudbu iz Chelseaja, zabija za 5:1, a pet minuta kasnije Salah smanjuje na 5:2. U 66. i 72. minuti Jack Grealish postiže dva nova pogotka za velikih 7:2, a tim rezultatom je i završena utakmica.

LIVERPOOL SE OSRAMOTIO I DOŽIVIO JEDAN OD NAJTEŽIH PORAZA IKADA: Aston Villa prvaku zabila čak sedam golova

Lovrenovi odgovori

Nakon ovog povijesno lošeg susreta navijači Liverpoola udarili su po svom klubu. Naravno da im je bilo teško preći preko sedam golova u vlastitoj mreži, a javio se na društvenim mrežama Dejan Lovren koji im je poslao poruke da ne blate svoj klub te da “onda navijaju za nekog drugog”. Evo nekih Lovrenovih odgovora:

Never blame one or two players for a defeat. There is 11 players on the pitch who work as a TEAM, sometimes there are good and bad days, tomorrow is a new day. Move on! 💪🏻 — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020

Just go support someone else than…👍🏻 — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020

And you are the proper example how not to be a supporter of a big club! — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020