LOVREN MORAO OBJASNIO VRUĆU IZJAVU O SERGIJU RAMOSU: Srebrni Vatreni gostovao u talk-showu; ‘Nisam rekao ništa pogrešno’

Dejan Lovren objasnio svoju izjavu o Sergiju Ramosu

Hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren smatra sebe jednim od pet najboljih braniča na svijetu ove godine i tvrdi da radi manje pogrešaka od španjolskog kapetana Sergija Ramosa proglašenog najboljim braničem u 2018. godini.

‘Nikada nisam tvrdio da sam najbolji, nego jedan od najboljih’

“Nisam rekao ništa pogrešno. Nikada nisam tvrdio da sam najbolji, nego jedan od najboljih. Smatram da sam među pet najboljih ove godine. Pogledate li prošlu sezonu, koliko braniča može reći da je igralo u finalu Lige prvaka pa mjesec dana kasnije u finalu Svjetskog prvenstva?“, rekao je 29-godišnji Lovren u talk-showu prikazanom na internetskom kanalu COPA90.

„Ja sam u engleskoj ligi drugi nakon Thierrya Henrya kojem je to uspjelo. Priznajem, nisam osvojio ta dva natjecanja, no zaslužujem da se prizna moje postignuće. To je bilo prošle sezone a vidjet ćemo kakva će biti ova“, dodao je.

Izgubio finale LP

Lovren je u lipnju s Liverpoolom izgubio u finalu Lige prvaka od Real Madrida s 1-3, a u srpnju s Hrvatskom 2-4 od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva.

Krovna nogometna organizacija FIFA u rujnu je dodijelila Ramosu, kapetanu Real Madrida i Španjolske, nagradu za najboljeg braniča svijeta u 2018. godini. Lovren smatra da su zapostavljeni neki braniči premda zaslužuju priznanja.

“Među najboljih pet je Van Dijk, imao je odličnu sezonu, zajedno smo došli do finala Lige prvaka. Rekao bih da je tu i Raphaele Varane, on mi se sviđa, ima puno zasluga no one se ne priznaju kao što se priznaju Ramosu. I nije mi drago zbog toga“, rekao je Lovren.

‘Varane je najbolji’

“Varane je definitivno bolji branič od Ramosa. Osvojio je Ligu prvaka, osvojio je Svjetsko prvenstvo. On bi trebao biti najbolji branič na svijetu, no Ramos je proglašen. No to su odluke koje ne možeš mijenjati“, istaknuo je te dodao i Thiaga Silvu u pet najboljih po svom uvjerenju.

„Dobar je, iskusan. Nije jako visok no ima dobar skok. I snažan je“, rekao je o braniču PSG-a i Brazila.

Lovren je 2014. godine došao u Liverpool iz Southamptona te kaže kako se zahtjevi od braniča danas mijenjaju.

‘Nogomet se mijenja’

“Danas se nogomet mijenja, pa se i od braniča traži da budu univerzalni. Ne trebaš se bojati, trebaš samo igrati, no danas je puno teže čitati igru, prije 15 ili 20 godina bilo je lakše, lopta bi se napucala u kazneni prostor i trebalo ju je braniti dobro. To danas više tako ne funkcionira. Treneri danas traže presing, traže igru iz zadnje linije“, objasnio je.

Lovrena su još od vremena kada je igrao za Lyon, prije dolaska u Southampton, navijači i novinari znali kritizirali. I u Liverpoolu, za kojeg je odigrao 156 utakmica, to je osjetio.

„Ne može se suditi nekome na temelju jedne utakmice. Možda sam imao nekoliko slabijih utakmica na početku no ljudi se obično uhvate za te greške i ne gledaju dobre stvari“, rekao je,

“Mislim da ne zaslužujem mržnju. Pogledate li Ramosa…on ima više grešaka od mene. No on je u Real Madridu, pobjeđuješ li s rezultatom 5-1, 5-2… nitko ne vidi te greške. Ronaldo je tamo zabijao puno golova pa se to nije primjećivalo. A ja sam imao nesreću da napravim grešku u utakmicama koje završe 1-0. No ne osvrćem se na to, idem dalje, to je moj mentalitet“, napomenuo je.

Tvrdi da se bez grešaka ne moženapredovati. „Zato sam danas tu gdje jesam“, poručio je.

‘Navijači imaju velika očekivanja ali…’

Liverpool je na drugom mjestu u engleskom prvenstvu s 26 bodova, koliko ima i vodeći Manchester City pa je zasad kandidat za naslov prvaka.

“Liverpool ranijih sezona nije završavao na najboljim mjestima u prvenstvu. No navijači i igrači ponekad žive u drugačijim svjetovima. Navijači imaju velika očekivanja ali ne znaju što se događa iza kulisa. Igrač je možda taj tjedan imao lošu situaciju, možda mu je dijete bilo bolesno ili ima problema doma, ili u inozemstvu, pa se to odrazi na njegovu igru. O tome se ne piše, navijači to ne znaju, pa jednako jako kritiziraju igrača zbog greške na terenu“, naveo je Lovren.

„Razumijem i slažem se da su nekada navijači, koji odvajaju posljednji novac za ulaznicu, razočarani. No i mi smo. Nitko nas ne kritizira više od nas samih. Mi smo prvi koji smo ljuti sami na sebe. I mi smo također razočarani. Vjerujte mi, kada učinim grešku, nije mi do razgovora niti sa suprugom niti s ikime čitav tjedan, godinu…Navijači nekada ne znaju kako se igrači osjećaju, najrađe bi nas fizički udarili a da ne znaju kako se osjećamo i što mislimo“, dodao je.

Bio ozlijeđen

Lovren je nakon Svjetskog prvenstva bio ozlijeđen a na travnjak se vratio prije mjesec dana. Od tada je odigrao četiri kompletne utakmice protiv Manchester Citija, Huddersfieldea, Cardiffa i Chelsea.

“Najteži protivnik u engleskoj ligi je Manchester City, doista su dobri. Guardiola ih je jako promijenio u odnosu na prijašnje godine. No dobro smo igrali s njima, posebno u Ligi prvaka. Pokazali smo da ih se ne bojimo“, rekao je Lovren. Liverpool ih je bio pobijedio lani s 3-0 i 2-1 u četvrtfinalu Lige prvaka no prije dva tjedna je u prvenstvu odigrao doma 0-0.

“Nedostajalo je nešto u igri. Možda i naši napadači nisu imali dan. Prošle sezone smo pak zabijali iz prilika, Mohamed Salah je stalno zabijao, no imam povjerenja u njega i ostale napadače“, istaknuo je Lovren. Salah se bio ozlijedio u finalu Lige prvaka u duelu s Ramosom a u rujnu je uz Modrića i Cristiana Ronalda konkurirao za nagradu za najboljeg igrača svijeta.

‘S Mohamedom sam uspostavio dobar odnos od prvog dana’

“S Mohamedom sam uspostavio dobar odnos od prvog dana. Puno razgovaramo, pričamo o privatnim stvarima. Obojica imamo sličnu pozadinu, težak život od početka. Njemu nije bilo lako odrasti u Egiptu a ja sam imao sličnu situaciju u Hrvatskoj s ratom, morao sam otići u Njemačku. I onda kada vidiš kako je taj momak normalan, kako ti se obraća, kako razmišlja…onda znaš da je to to. Dobri smo prijatelji, pijemo kavu, šalimo se…“, ispričao je hrvatski stoper.

Kada bi Hrvatska igrala protiv Liverpoola, tko bi pobijedio, upitali su ga u emisiji.

“Rekao bih Liverpool. Drugačije je kada igraš u klubu, svaki dan si tamo, nije isto kao kada dođeš u reprezentaciju. Stvari se ne odvijaju tako jednostavno kao u klubu gdje si svaki dan sa suigračima. U reprezentaciji si svakih nekoliko mjeseci pa se teže odmah povezuješ sa suigračima. Ondje dolaze različiti igrači iz različitih klubova no ovdje u klubu se osjećaš kao u obitelji“, odgovorio je.

Upitan o razlici između Hrvatske i Srbije u nogometu

Također je upitan o razlici između Hrvatske i Srbije u nogometu, zašto kod Hrvatske postoji takvo jedinstvo i zašto je ostvarila uspijeh a Srbija nije premda također ima kvalitetne igrače.

“Ove godine smo se posebno dobro povezali mi igrači, čak i oni koji nisu počeli dobro nego na klupi. Davali su podršku što smo mi na terenu osjetili. Kada osjetiš takvu atmosferu, tu povezanost…no unatoč tome i druge stvari ti se moraju odvijati dobro. Da ti se igrači ne ozlijede, također u kakvoj je situaciji protivnik, protiv kojih momčadi igraš. Ljudi u Hrvatskoj su puno čitali i pratili preko medija naše nastupe pa se stvorila ondje nevjerojatna atmosfera“, rekao je.

“Osjetili smo da nikada nismo imali takvu podršku. Zatim smo sami sebima rekli, ‘čekaj mi možemo nešto napraviti ovdje’. Nakon što smo pobijedili Argentinu počeli smo vjerovati u sebe. Pobijediti Argentinu 3-0…nakon što su nam govorili da ćemo ispasti iz skupine jer je teška. Nitko nije vjerovao u nas a ja sam nakon te utakmice rekao da ćemo doći daleko. Smijali su mi se ljudi. Nakon toga smo korak po korak, i uz nešto sreće, došli u finale. No kada naporno radiš dođe i sreća“, dodao je.

Nikad nismo napravili takav iskorak

Veliku zaslugu pripisuje izborniku Zlatku Daliću.

“Imali smo dobre nogometaše i prije deset godina, a istu grupu igrača već pet godina, no nikada nismo napravili iskorak. Uvijek se pisalo da su tu najbolji igrači iz najboljih klubova ali nikada se ništa nije dogodilo. A onda smo dobili novog izbornika koji se odlično uklopio i povezao nas upravo onako kako je trebalo. Bila je to savršena godina za nas“, naglasio je.

Nadao se naslovu svjetskog prvaka no sada smatra i finalni poraz uspjehom.

“U finalu smo bili blizu no za nas je i to bio uspjeh s obzirom kako smo mala zemlja. U Hrvatskoj nas je svega 3,8 milijuna…“, izjavio je Lovren u čijim je nogama 47 nastupa za Hrvatsku.

Otkrio je i detalje iz svlačionice Liverpoola.ž

‘Mi igrači imamo svoju WhatsApp grupu’

„Mi igrači imamo svoju WhatsApp grupu. Ja sam jedan od pet najvećih šaljivđija u momčadi. James Milner je pak nagrublji, nikada ga nisam vidio da se smije. Nije dosadan ali je ponekad preozbiljan. Govorim mu Jamese, omekšaj malo“, ispričao je Lovren smijući se.

Niti razmišlja niti zna gdje će završiti karijeru. Do toga ima još puno vremena.

“Iskreno ne znam gdje ću biti u budućnosti, to nikada ne možeš reći. S Liverpoolom imam ugovor na još dvije godine. Nastojat ću ga odraditi do kraja jer je to veliki klub i želim nešto osvojiti ovdje“, istaknuo je.

Najljepši trenutak u crvenom dresu doživio je 2016. godine kada je zabio pogodak Borussiji Dortmund u posljednjoj sekundi za 4-3. Zahvaljujući tom golu Liverpool je prošao u polufinale Lige prvaka.

Luka Modrić ‘The Best’

“Također se rado sjetim prošlogodišnjeg polufinala kada smo unatoč porazu od Rome ušli u finale Lige prvaka. To polufinale neću nikada zaboraviti. Izgubili smo u Rimu ali smo zahvaljujući pobjedi iz prve utakmice prošli u finale“, rekao je.

Smatra kako je njegov suigrač iz reprezentacije Luka Modrić zasluženo osvojio nagradu The Best, kojom je FIFA odala priznanje najboljem nogometašu svijeta u 2018. godini.

“Čast mi je igrati s njim. Kada pogledaš kakve su sve zvijezde bile oko njega i konkurirale za tu nagradu, a on ju je dobio…Time ju još više zaslužuje“, napomenuo je.

Najdraži trenutak s Hrvatskom bila mu je ljetošnja pobjeda od 2-1 nad Engleskom u polufinalu svjetskog prvenstva. Najbolji napadač protiv kojega je ikada igrao bio je Gareth Bale.Tada je nastupao za Tottenham, žestoko je odigrao. Bilo je teško igrati protiv njega jer je bio brz, snažan, moćan…“, prisjetio se Lovren.

Njemu je pak u početku nogometne karijere inspiracija bio Nesta, a kasnije Zidane, Ronaldinho i brazilski Ronaldo. „Kada sam imao 16 ili 17 godina volio sam Johna Terrya. On je tada imao 26 ili 27 godina, bio je poput čudovišta u zadnjoj liniji“, rekao je.

Nemanju Vidića, koji je igrao za Manchster United te se umirovio 2016., smatra jednim od najboljih, ako ne i najboljim braničem svih vremena engleske lige.