LOVREN KONAČNO ODLAZI IZ LIVERPOOLA: Vatrenog traži ovosezonska senzacija. Tamo bi se mogao preporoditi

Lovren ima još godinu dana ugovor s Liverpoolom, ali za sada nema govora o pregovorima

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren vjerojatno će na kraju ove sezone napustiti Liverpool. Ove je sezone odigrao svega 760 minuta za “Redse” i ako misli spasiti karijeru morat će napustiti Liverpool, a čini se kako je takav scenarij sada postao realnost.

Lovren je već prošlog ljeta bio blizu prelaska u Romu, ali transfer je propao jer se klubovi nisu mogli dogovoriti oko odštete, a Klopp je uspio uvjeriti Lovrena da ipak ostane jer mu je potreban. Međutim, u dosadašnjem dijelu sezone baš mu i nije bio potreban.

“Klopp mi je rekao: ‘Slušaj, ti si vrhunski igrač, nećemo te pustiti na posudbu, trebamo te’. Kada mi je to rekao, bio sam zbunjen jer znam da sam trenutno u najgoroj poziciji od svih braniča u momčadi, ali puno je utakmica, moguće su ozljede. Želio sam otići, ali nije se dogodilo. U klubu su mi rekli da me trebaju i prihvatio sam to. Nije mi bilo suđeno otići”, rekao je Lovren prošlog ljeta.

Želi ga talijanski hit-klub

Međutim, obećanje nije održano i Lovrenu ne preostaje previše nego tražiti novi klub, a možda ga je i pronašao. Naime, Lovrena, prema napisima talijanskih medija, želi dovesti ovosezonska senzacija Lazio. Rimski nebeskoplavi izmjenjuju se na prvom mjestu s Juventusom i ove su sezone upisali samo dva poraza, a imaju 19 pobjeda i pet remija.

Lovren ima još godinu dana ugovor s Liverpoolom, ali za sada nema govora o pregovorima pa Liverpool ima jedinu priliku zaraditi na Hrvatu ako ga proda ovoga ljeta jer on od sljedeće zime može pregovarati odlazak bez odštete. Odlazak u hit-klub talijanske lige, čini nam se, bio bi pun pogodak za Lovrena.