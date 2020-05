Iako je od svog dolaska na Anfield Dejan Lovren bio kontroverzna ličnost u očima Liverpoolovih navijača, jednog su se njegovog obećanja prisjetili ovih dana.

Liverpool Echo, popularni portal koji donosi vijesti iz društvenog i sportskog života grada Beatlesa danas je objavio članak pod naslovom “Lovren je ispunio veliko obećanje koje je dao navijačima”.

Vratili su se u 2018. godinu i finale Lige prvaka koje je Liverpool izgubio 3:1 od Real Madrida. Nakon te utakmice Lovren je izjavio:

“Ovo je previše bolno da bi se riječima opisalo. Slomljena su nam srca, da vam budem iskren. Siguran sam da ćemo se sljedeće godine vratiti još jači. I to vam obećavam”, rekao je Lovren.

Ostalo je povijest. Nakon 12 mjeseci Liverpool je u kijevskom finalu svladao Tottenham, a hrvatski reprezentativac je na Twitteru objavio znakovit post:

2 years since the final in Kiev. 😏

No problem, a year later we did it. 😁💪🏻 #YNWA 🔴🔴🔴 @LFC

