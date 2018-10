LOVREN ISPRIČAO DRUGU STRANU USPJEHA: ‘Čak mi je i Luka Modrić priznao da se pati’

‘Ja se osjećam drugačije nego inače. To nije isto, potrebno je vrijeme prilagodbe’

Svjetsko nogometno prvenstvo produljilo je sezonu mnogim nogometašima, a neki od njih i dalje osjećaju posljedice toga. Napominje to stoper hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren koji je nakon Mundijala u Rusiji imao dulju pauzu zbog ozljede, a sad gleda kako mu se suigrači muče u pronalasku forme.

Upitan je li Harry Kane djelovao iscrpljeno u ogledu Lige nacija na Rujevici (Hrvatska – Engleska 0-0), Lovren je ponudio odgovor kojeg bilježi The Telegraph:

‘Mnogi su prazni’

“Ne može se to reći na temelju jedne utakmice. Možda, možda ne. Ali nije samo on u pitanju, i mnogi su hrvatski nogometaši emocionalno prazni.”

Hrvatska je finale Svjetskog prvenstva izborila utakmicom protiv Engleske pa Lovren to povezuje:

“Istovremeno, Engleska pokušava prijeći preko toga što se nije plasirala u finale. Osjetili su kako bi u Engleskoj to bilo dočekano. Nije bilo lako. A onda imate tako malo vremena za oporavak. Nije se lako odmah prilagoditi.”

‘Doći će u najbolju formu’

“Ja se osjećam drugačije no obično. Jednostavno nije to isto ako ne prolazite pripreme od prvoga dana. Ja uopće nisam prošao predsezonu sa svojom momčadi. Najvažnije je ući u formu, ali svi igrači koji su nastupili na Svjetskom prvenstvu sad imaju taj period adaptacije. Čak mi je i Luka Modrić priznao da se pati.”

“Teško mi je reći koliko će to kod koga trajati. Svi se pate, čak i Salah. To toliko uzme iz vas, emocionalno i fizički. U konačnici će svi dohvatiti svoju najbolju formu, ali trebat će za to vremena”, kazao je Lovren.