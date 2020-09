Lovren i Broz su odmah poludjeli na suca, no rezultiralo je to samo žutim kartonima za obojicu. Zanimljivo je da je Vlašić nešto ranije također napucao francuskog igrača, no nije to rezultiralo kaznom

U susretu 2. kola elitnog razreda Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija je na stadionu Stade de France izgubila od Francuske sa 2:4 upisavši i drugi poraz u skupini nakon što je u petak poražena u Portugalu sa 1:4.

Nakon dvije godine i velikog finala SP-a, u kojem je Francuska slavila sa 4:2, Vatreni i Tricolori su se ponovo susreti. Ovoga puta u Ligi nacija i ponovo su Francuzi pobijedili sa 4:2.

Hrvatska je povela, imala je i 2:2, no domaćin je na koncu uvjerljivo slavio.

HRVATSKA ODIGRALA LUDU UTAKMICU S FRANCUSKOM: Rapsodija lijepih akcija i golova. Vatreni izgledali sjajno, ali nisu imali šanse.

Sporna situacija

Rezultat je bio jednak kao i u finalu Svjetskog prvenstva, no jednaka je i činjenica da je Francuzima ponovo suđen penal koji je bio u najmanju ruku dvojben. Brozović je loptu dirao rukom koja je bila uz tijelo, nije imao kamo s njom, a sudac Hategan je pokazao na bijelu točku bez puno razmišljanja.

Lovren i Broz su odmah poludjeli na suca, no rezultiralo je to samo žutim kartonima za obojicu. Zanimljivo je da je Vlašić nešto ranije također napucao francuskog igrača, no nije to rezultiralo kaznom.