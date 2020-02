LOŠE VIJESTI ZA BOBANA: Milan iznenada odlučio pokopati njegovu funkciju, dovode vjerojatno najboljeg operativca današnjice

On bi trebao preuzeti kontrolu nad Milanom od sljedeće sezone

Ako je vjerovati uglednom francuskom L’Equipeu, AC Milan sprema veliku promjenu u operativnom kadru. Naime, Francuzi tvrde kako su čelnici Milana, Elliot fond, sve dogovorili i već potpisali predugovor s jednim od najboljih operativaca današnjice Ralfom Rangnickom. On bi trebao preuzeti kontrolu nad Milanom od sljedeće sezone, a to je na neki način potvrda onoga što su njemački mediji pisali prije nekoliko mjeseci, iako je sve još uvijek u sferi neslužbenog.

Tvrde Francuzi kako je Rangnick predugovorom osigurao isplatu odrđenih penala ako se kojim slučajem Milan odluči povući iz pregovora s njim.

Talijanski Calciomercato tvrdi pak kako bi Rangnick trebao dobiti potpunu kontrolu nad klubom, dakle bio bi zadužen za kupovinu i prodaju, kao i za skauting i treninge nogometaša. Te su uloge sada bile raspodjeljene na Zvonimira Bobana, Paola Maldinija, a dolaskom Rangnicka njih dvojica bi izgubili trenutne poslove. Posao bi izgubio i trener Stefano Pioli, Rangnick bi vjerojatno ili preuzeo i tu ulogu privremeno ili bi odmah instalirao nekog po svojoj mjeri.

Oni koji nisu upućeni u rad Rangnicka, upravo je on osoba koja je podigla RB Leipzig iz najnižih rangova tamošnjeg nogometa sve do samog vrha Bundeslige i, eto sada, osmine Lige prvaka. Rangnick je vrlo osebujna osoba i kada želi potpunu kontrolu mora je dobiti, u protivnom njegove metode nisu djelotvorne. Ekspert je za moderne taktike, ima djelotvoran ustroj za razvoj mladih igrača, a sposoban je prepoznati izvanserijske talente. Trenutno obnaša dužnosti sportskog direktora i razvoja u Leipzigu, ali vjerojatno bi i on htio novi izazov.