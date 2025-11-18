Lopovi provalili u dom jedne od najljepših nogometašica svijeta
Alisha Lehmann pokazala cijelom svijetu posljedice provale
Alisha Lehmann (26), poznata švicarska nogometašica koja je svojedobrno prozvana 'najljepšom nogometašicaom svijeta', bila je žrtva provale u talijanskom Comu, gdje igra za istiomeni klub.
Provalnici su upali u njen stan, a ona, kada se vratila, vidjela je posljedice provale i na Instagramu objavila snimku potpuno ispretresene spavaće sobe.
"Sljedeći put kad mi provalite u kuću, možete li, molim vas, poslije očistiti? Imam opsesivno-kompulzivni poremećaj", napisala je Lehmann na Instagramu, gdje je prati oko 18 milijuna ljudi. Njenu objavu možete pogledati OVDJE.
Policija je pokrenula istragu, a zasada nema podataka o tome što je ukradeno i kolika je materijalna šteta.
Alisha je stigla u Como n ljeto ove godine iz Juventusa. Ranije je igrala za engleske klubove Aston Villu, Everton i West Ham te švicarski BSC YB Frauen, u kojemu je i započela profesionalnu karijeru.
