Eto nam i Vuce, i on se sprema na utakmicu ‘godine’ u Splitu

Mobitelima, društvenim mrežama i You Tube kanalima širi se snimka na kojoj pjevač Siniša Vuco šalje poruku vezanu za utakmicu Hrvatska – Mađarska, koja se 10. listopada igra na Poljudu, a koju donosi Dalmatinski portal i na svom webu i na svom You Tube kanalu. Na doduše lošoj snimci, mutnoj, nekako se može vidjeti i čuti kako Vuco, u zagrljaju dvojice navijača, svi u jedan glas pjevaju Vucinu, jednu od omiljenijih pjesama “Ne mogu ti to oprostiti”, samo uz promijenjen stih u kojem se spominje Hajduk, a sve završava porukom da će svim srcem navijati za Mađarsku.

“Ne mogu ti to oprostiti, nemam snage da zaboravim, srce pamti kad ga prevare, moj Hajduče to je najgore”…

‘Pozdrav Torcidi, pozdrav Splitu, od srca navijamo za Mađarsku protiv Hrvatske’

“Pozdrav Torcidi, pozdrav Splitu, od srca navijamo za Mađarsku protiv Hrvatske. Mađarska, Mađarska”

“Pijana posla”, reklo bi se. Očito je ovdje bilo podosta alkohola, pretpostavljamo bar da je tako kao što se navodi i u komentaru ispod što tome može sugerirati (a i ne mora), pa je snimka nastala iz totalne sprdnje… Ili možda nije… Nadamo se ipak da je ovo prvo, jer ovo drugo je totalno glupo i debilno…

Kako bilo, bit će to prva utakmica pred navijačima u Splitu nakon 15. kolovoza 2012. godine, što je bio debi Igora Štimca na klupi Vatrenih, i četiri i pol godine nakon one nesretne svastike protiv Italije na praznom stadionu, što je na duže vrijeme reprezentaciji zatvorilo vrata u Splitu…

Maćehinski odnos tadašnjeg vodstva HNS-a prema Splitu i Dalmaciji, stvarajući odnos amoziteta i radeći podijelu između Sjevera i Juga, učinilo je to da dosta generacije nije gledalo Vatrene u Splitu, a kod Torcide revolt i bunt zbog svega lošeg učinjenog od strane HNS-a prema Hajduku, kako navijači u Splitu i Dalmaciji ističu, kako se to može čuti među dijelom Hajdukovog navijačkog puka.

No, u Savezu su, u međuvremenu, zapuhali novi vjetrovi koji su otpuhali one stare, već “ustajale”, pa je odnos na relaciji HNS-Hajduk-Grad Split-Dalmacija, hvala Bogu, krenuo u boljem smjeru, uz ispunjavanje bitnih sedam uvjeta Hajduka. Ovdje možete vidjeti koji su to uvjeti. Predsjednik Hajduka Marin Brbić tada je bio podsjetio da “problemi između HNS- a i Hajduka nisu od jučer, ali se počelo o njima razgovarati i kako je to korak naprijed”…

Dodao je da će pratiti razvoj situacije i uključiti se kada vide da se njihovi problemi rješavaju. Tu bi se nešto moglo mijenjati, nastavio je Brbić, kazavši da Hajduk nema drugog saveza nego HNS. Za spomenuti kako Hajduk ne sudjeluje u dogovoru, ali na onom maratonskom sastanku od prije nekoliko mjeseci dogovoreno je da se u svakom trenutku mogu uključiti u pregovore.