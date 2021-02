LOKOMOTIVA – RIJEKA 2:3: Riječani ludim preokretom do pobjede; Dva gola zabili u posljednjim minutama

Rijeka je uzela bodove u Kranjčevićevoj, gubili su 0:2, a onda su na scenu stupili Kulenović i Murić

LOKOMOTIVA – RIJEKA 2:3

LOKOMOTIVA: Santini – Cipetić, Lešković, Papadopoulos, Pivarić – Đira, Cokaj, Petrak – Aliyu, Kallaku, Hadžić

RIJEKA: Nevistić – Galović, Arsenić, Smolčić – Capan, Mudražija, Čerin, Jurišić – Murić, Menalo – Yateke

Lokomotiva je u subotu navečer u Kranjčevićevoj bila na dobrom putu da se malo odmakne od začelja ljestvice, ali Murić i Kulenović imali su drugačije planove. Murić je zabio dva gola iz penala, drugi u 90., da bi u 93. Kulenović maestralno preokrenuo na 2:3 za Rijeku. Kulenović je i u 90. sudjelovao kod gola, jer je upravo on iznudio penal. No, idemo redom…

95′ – Gotova je utakmica.

93′ – GOOOOL – Kulenoviiiić iz poluvoleja za 3:2… Kakav gol…

91′ – Murić u drugi krug za 2:2. Vratila se Rijeka, pet je minuta do kraja. Murić je sad na četiri gola u sezoni za Rijeku.

90′ – Osmanović je uklizao i pokupio Kulenovića, penal za Rijeku.

80′ – Brani Santini, udarac iz kuta je za Rijeku. Peti njihov…

78′ – Još jedna velika prilika za goste, Yateke je pogodio gredu. Yateke je stigao prije Santinija do lopte, ali nije zatresao mrežu. Blizu je to bilo.

77′ – Rijeka je krenula u ofenzivu na gol lokosa. 9 pokušaja Lokomotive, 12 Rijeke, 4 u okvir gola, sva 4 u drugom dijelu.

71′ – Murić precizan i smanjuje Rijeka na 2:1.

70′ – Cipetić u dvije minute zaradio dva žuta i mora iz igre. Uz to je i penal za Rijeku. Pao je po nogama Menala. Murić će pucati penal.

68′ – Cipetić zaradio žuti karton. Morat će izaći iz igre nakon što mu se pružala pomoć zbog udarca u oko. I Simon Rožman je pogledao što je Cipetiću s okom.

56′ – GOOOOL! Pivarić za 2:0 s bijele točke! Lokomotiva ima veliko vodstvo protiv Rijeke.

55′- Jedanaesterac za Lokomotivu! Nevistić ruši Hadžića nakon nove velike pogreške Capana koji mu je dodao prekratko, ovo je bilo loše od Rijeke.

54′ – Papadopoulos je zaustavio Menala koji je pokušao glavom ugroziti domaća vrata. Riječani opet nastoje izići i preseliti pritisak na suparničku polovicu, kako bi pronašli dominaciju i rotam u posjedu na prvoj polovici. Zanimljivo je, još nemaju udarac u okvir gola. To je zato što su im linije predaleko.

46′ – Počeo je nastavak dvoboja.

45′ – Završio je prvi dio.

38′ – Alyju je došao do ruba kaznenog prostora, odmah potegnuo u prvi kut ali promašio je. Opasan je Ibrahim Alyju.

31′ – Još jedan pokušaj domaćih, ovoga puta probao je Aliyu koji je vrlo aktivan. No, ni ovo nije prošlo. Lokomotiva bolja, Rijeka tek sporadičnim pokušajima nastoji doći do izjednačenja. Ali, Rožmanovi momci morali bi puno, puno bolje ako se misle vratiti.

29′ – Prekršaj Menala koji više “nisam ga pipnuo” nad Papadopoulosom u pokušaju bijega Rijekinog ofenzivca. Svirao je faul sudac Batinić, a Menalo mu veli: “Nemoj molim te, nisam ga ni dirnuo…”

27′ – Aliyu oreko gola! Izašao je na nekih dvadesetak metara od gola Nevistića, opalio, ali nije pogodio okvir gola. Svejedno, izgledalo je dosta opasno.

25′ – Opet Yateke, opet na ubačaj s desna, i opet – preko gola. Arsenić mu je ubacio.

22′ – Ubačaj Murića s desne strane na Yatekea, lopta ide preko gola..

20′ – Rijeka se probudila. Nakon prekršaja Papadopoulosa nad Yatekeom, dobili su Riječani priliku iz slobodnog udarca. Upravo je grčki stoper na koncu sve raščistio iz opasne zone.

17′ – Bilo je sada Lokomotivino zaleđe, lopta je na udarcu Hadžića otišla preko gola, ali ne bi se niti vrijedilo da je ušlo.

15′ – Greda za domaćina. Mogla je Lokomotiva i povećati prednost, Cipetić je odapeo iz daljine, a lopta je završila na okviru gola! S 30 metara je to bilo.

11′ – GOOOL – Lokomotiva vodi 1:0. Ovo je već osmi primljeni gol u posljednjih 6 susreta za Rijeku. Cokaj je asistirao, Kallaku zabio za vodstvo. Ubacio je Cipetić s desne strane terena, Cokaj je tražio spuštanjem Hadžića situaciju, ali našao je strijelca Kallakua koji je iz prve pogodio. Opet Rijeka mora loviti rezultat.

1′ – Počela je utakmica.

U 20. kolu Prve hrvatske nogometne lige od 17.15 se na stadion u Kranjčevićevoj ulici sastaju Lokomotiva i Rijeka.

Lokomotiva je u prethodne dvije utakmice polagala nade u nove bodove, ali Dinamo ih je uspio pobijediti, a protiv Hajduka su ulovili bodove, no i dalje nedovoljno pa su pali na 9. mjesto ljestvice.

Leko: To je jedini put do uspjeha

Trener Lokomotive, Jerko Leko, uoči utakmice s Rijekom rekao je:

“Zatvaramo taj ciklus utakmica u kojima nismo bili favoriti i vjerujem da ćemo dobro odigrati protiv Rijeke, koja je u posljednje dvije utakmice igrala kudikamo bolje, nego što je to na kraju rezultat pokazivao. Poraz protiv Gorice i iščupani remi sa Šibenikom svakako je učinak koji ih ne zadovoljava i protiv nas će tražiti pobjedu. Ali, znat ćemo im parirati, nakon splitske pobjede vratilo nam se i dobro raspoloženje. Očekujem da momčad opet bude rastrčana i agresivna, to je jedini put do uspjeha”, kaže Leko.

Rožman: Lokomotivi nećemo dopustiti previše šansi

Što se momčadi Rijeke tiče, Stjepan Lončar zbog ozljede tetive neće biti u konkurenciji, načeti su Tomečak i Andrijašević, no vraća se Capan kojemu je istekao crveni karton.

“Moramo pronaći prave igrače i biti pametni jer dosta ih je pod velikim opterećenjem. Nismo još ni na pola sezone, najgore što bi se moglo dogoditi je da uđu u “crnu zonu” i počnu se javljati ozljede. Vodimo računa i o tom pitanju. Međutim, svi koji će dobiti šansu moraju istrčati s gardom da nema nikakve predaje. Možda rezultatski izgleda da nismo dobili nagradu i po meni nedostaju nam tri boda, ali kako s Lokomotivom dosad nismo bili bodovno uspješni, to govori da bismo s tom pobjedom vratili ta tri boda. Ponovno bismo došli na normalan put i pozitivu. Što se mene tiče nema predaje, samo se moramo koncentrirati. Dakle, igrat će oni koji su u najboljoj formi i mogu odgovoriti na sve zahtjeve. Vjerujem u dobru partiju, da Lokomotivi nećemo dopustiti previše šansi”, rekao je trener Simon Rožman.