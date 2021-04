LOKOMOTIVA RAZBILA VARAŽDIN U DERBIJU ZAČELJA: Sin legendarnog Vatrenog zabio dva gola

U posljednjih pola sata Varaždin je imao nekoliko izglednih prilika, no nije uspio smanjiti rezultat već je primio još dva gola, a oba je zabio Roko Šimić

U derbiju začelja Prve HNL Lokomotiva je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedila Varaždin sa 4:0 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Golove za prvu pobjedu Lokomotive nakon šest uzastopnih poraza zabili su Mate Maleš (3′), Kyriakos Papadopuolos (32′) i Roko Šimić (84′-11m, 86′), sin bivšeg “Vatrenog” Daria Šimića.

Lokomotiva je povela već u 3. minuti utakmice, a u petercu je zabio Mate Maleš nakon ubačaja iz kornera. Zanimljivo, bio je to prvi gol Lokosa nakon 515 minuta posta. Posljednji pogodak Lokomotiva je zabila 10. ožujka u porazu 1:3 od Istre 1961 kada je u 28. minuti zabio je Ifran Hadžić, a potom pet utakmica (Istra, Osijek, Hajduk, Dinamo, Rijeka) nije pronašla put do mreže. Crnu seriju prekinuo je Maleš.

Domaćin je povećao prednost u 32. minuti. Pivarić je ubacio, a Papadopuolos glavom zabio za 2:0. U samoj završnici prvog dijela Varaždin je bio korak do smanjenja rezultata, no Postonjski je iz slobodnog udarca pogodio okvir gola. U 52. minuti vidjeli smo prilike na obje strane. Prvo je Hadžić pogodio gredu, a odmah potom krilni igrač Varaždina Demir Peco je odlično pucao, no Krunoslav Hendija je obranio.

Dva gola Šimića

U posljednjih pola sata Varaždin je imao nekoliko izglednih prilika, no nije uspio smanjiti rezultat već je primio još dva gola, a oba je zabio Roko Šimić. Za 3:0 iz jedanaesterca u 84. minuti, a konačnih 4:0 dvije minute kasnije lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Lokomotiva je ostala na začelju, no primakla se Istri 1961 na samo bod zaostatka, međutim, momčad iz Pule danas još očekuje ogled protiv Rijeke. Kasnije se još sastaju Osijek i Dinamo.