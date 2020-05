Lokomotiva će u finalu igrati protiv pobjednika druge polufinalne utakmice između Rijeke i Osijeka

Lokomotiva je u subotu postala prvi finalist Hrvatskog nogometnog kupa nakon što je u prvoj polufinalnoj utakmici u Koprivnici pobijedila domaći Slaven Belupo 3-1.

Ovom prvom utakmicom polufinala Hrvatskog nogometnog kupa nogomet se, nakon više od dva i pol mjeseca pauze zbog pandemije koronavirusa. vratio na hrvatske stadione na kojima zbog strogih mjera nije bilo gledatelja.

Slaven je utakmicu na svom stadionu “Ivan Kušek Apaš” sjajno počelo i poveo 1-0 već u sedmoj minuti susreta. Bruno Goda je primio loptu na 25 metara, okrenuo se na ljevicu i pogodio čiste rašlje. Do kraja prvog poluvremena Slaven je imao nekoliko prilika, no nije ih iskoristio.

U drugom poluvremenu Slaven igra slabije i više nema prilika, a preokret u igru unosi Sammir koji asistira Cokaju u 68. minuti za izjednačenje Lokomotive. Samir je asistent i kod drugog gola kojeg za Lokomotivu u 80. minuti zabija Tolić. Pobjedu Lokomitive zaključuje u sudačkoj nadoknadi u 94. minuti Myrto Uzuni nakon asistencije Lirima Kastratija.

Igra se na jednu utakmicu i Lokomotiva će u finalu igrati protiv pobjednika druge polufinalne utakmice između Rijeke i Osijeka koja se igra sutra.

POLUFINALE HRVATSKOG KUPA, KOPRIVNICA, STADION ‘IVAN KUŠEK APAŠ’, 20:15

SLAVEN BELUPO – LOKOMOTIVA 1:3

SASTAVI:

SLAVEN BELUPO (3-1-4-2): Filipović – Soldo, Paracki, Mikulić – Bačelić Grgić – Bogojević, Lulić, Glavčić, Goda – Jeffren, Krstanović.

LOKOMOTIVA (4-2-3-1): Grbić – Karačić, Mersinaj, Kolinger, Marković – Petrak, Cokaj – Kastrati, Atiemwen, Uzuni – Tuci.

90′ + 7′ – Kraj utakmice. Zaslužena velika pobjeda Lokomotive.

90′ + 5′ – GOOOL! Uzuni je zabio nakon sjajne asistencije Kastratija s lijevog krila. Potvrda sjajne igre i evo Lokosa u finalu Kupa.

90′ + 3′ – Jakić se sada probio u kazneni prostor i imao je dobru šansu, ali pogodio je ravno u golmana.

90′ + 1′- Čak sedam minuta nadoknade. Lokosima se ne žuri, lagano grade napade, a Slaven na mahove odigrava pressing, ali osjeti se taj umor.

86′ – Ulazi Lima, izlazi Jeffren.

79′ – GOOOL! Sammir je perfektno pronašao Tolića, dao mu je loptu u prostor i izbjegao ofsajd-zamku, a Tolić je zatim u maniri Lea Messija lobao vratara i elegatno zabio za preokret.

75′ – Lokomotiva je ubacila u dvije brzine više, Slaven je potpuno pao. Svaki napad Lokosa sada miriše na pogodak.

73′ – Jakić je sada s 30-ak metara iskosa s desne strane uputio sjajnu loptu na rub peterca, a Uzuni je bio kratak za milimetar.

68′ – GOOOL! Čokaj zabija iz voleja. Sammir je čudesnom loptom s više od 20 metara prebacio cijelu obranu i pronašao Čokaja na rubu peterca, a ovaj pogađa iz voleja za izjednačenje. Ogromnu je pogrešku napravio i vratar domaćih koji je praktički bio na lopti i pokrivao kut u koji je Čokaj pucao.

66′ – Ikona HNL-a Sammir ulazi umjesto Atiemwena.

59′ – Tolić pada u kaznenom prostoru Slavena, ali sudac Bebek kaže da nema prekršaja za penal. Činilo se kako je kontakta bilo, ali VAR kaže da nema prekršaja. Inače, Tolić je sjajno izokretao igrače Slavena i bio je u dobroj šansi.

57′ – Tuci izlazi Jakić ulazi, Petrak ide van, a Tolić ulazi.

49′ – Prvi žuti karton ide Godi koji je pregrubo startao na igrača Lokomotive.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ – Kraj prvog dijela. Slaven može biti itekako zadovoljan izvedbom, dominirali su više prijetili i na koncu to se vidi na rezultatu.

42′ – Lulić sada poteže s ruba kaznenog prostora i zamalo je pogodio donji desni Grbića. Teško da bi to obranio da je išlo u gol.

30′ – Tuci sada sjajno prima tešku loptu s krila na rubu peterca i pokušava volejem preko glave, ali brani vratar domaćih.

22′ – Slaven se strašno digao i puno je bolja momčad, više prijeti, jači je pressing, samo malo preciznosti u završnici i Lokosi su nadrapali.

20′ – Mikulić je neoprezno dodao prema vrataru Filipoviću i napadač Lokomotive je zamalo pospremio loptu u mrežu.

19′ – Nemanja Glavčić sada prijeti. Odlično je dodao Bogojević na rub kaznenog prostora, gdje je Glavčić bio sam. Pucao je, ali otišlo je malo iznad gola.

15′ – Karlo Lulić je sada opalio izvana i zamalo pogodio gornji lijevi kut Grbića. Bila je to sjajna kontra i obrana je bila loše posložena, ali Lulić se odlučio, umjesto na kombinaciju, na šut.

12′ – Lokomotiva nastavlja s pritiskom, ali Slaven sve odbija i brzo se prebacuje na polovicu Lokosa. Dosta dobra utakmica za sada.

6′ – GOOOL! Goda je zabio fantastičan pogodak. Šok za Lokomotivu na početku utakmice. Goda je primio loptu na 20-ak metara od gola, okrenuo je igrače Lokomotive i onda raspalio u rašlje i pogodio. Grbić nije imao šanse.

4′ – Pokušava Lokomotiva uporno po desnoj strani, ali nije baš išlo. Tek jedan loš centaršut. Probali su nakratko i po lijevoj, ali rezultat je isti.

1′ – Počela je utakmica. Prva službena nakon duge korona-pauze.

Nakon više od dva i pol mjeseca pauze nogomet se vraća na hrvatske stadione. Nogometna sezona se nastavlja utakmicama polufinala Hrvatskog kupa koje su na rasporedu ovoga vikenda. Ovo će biti prva završnica Kupa bez Dinama i Hajduka u povijesti Prve HNL.

Od ožujka naši klubovi nisu bili u akciji

Od ožujka naši klubovi nisu bili u akciji. Pandemija koronavirusa zaustavila je sva natjecanja diljem svijeta, a većinu i otkazala. Međutim, nakon što se situacija sa smrtonosnim virusom smirila, lige se polako počinju ‘otključavati’. Prvi su krenuli Nijemci, a ovoga vikenda lopta će se ponovo zakotrljati i u Hrvatskoj. Prvo je na rasporedu polufinale Kupa, a idućeg vikenda kreće i prvenstvo.

Stožer Civilne zaštite odobrio je početak održavanja sportskih natjecanja, pa više nema nikakvih prepreka za nastavak nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Od 30. svibnja mogu se nastaviti sportska natjecanja na otvorenom, a od 12. lipnja u zatvorenim prostorima. Za sada bez gledatelja na stadionima.

Posljednja nogometna utakmica u Hrvatskoj igrana je 9. ožujka, kada je Lokomotiva slavila u Gorici sa 3:1.

“Lokosi” i Slaven Belupo će biti prvi koji će krenuti u nastavak. Danas će u Koprivnici odmjeriti snage u prvom susretu polufinala Kupa, a u nedjelju će u drugom polufinalnom paru igrati Rijeka i Osijek. Obje utakmice počinju u 20:15, a moći ćete ih gledati na HTV 2, a tekstualno pratiti na portalu Net.hr

Slaven Belupo posljednju domaću utakmicu u Kupu igrao prije više od četiri godine

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako je Slaven Belupo posljednju domaću utakmicu u Kupu igrao prije više od četiri godine. U travnju 2016. Belupo je na stadionu Ivan Kušek – Apaš pobijedio Rijeku 3:0 golovima Ejupija, Ozobića i Pokrivača i tako izborio finale protiv Dinama u Osijeku. Bilo je to to druga finale za “farmaceute”, no oba su izgubili od Dinama (2007, 2016).

Nakon te utakmice Slaven Belupo je čak 11 puta gostovao u Kupu.

“Utakmica s Lokomotivom je ona na koju smo stavili potpuni fokus i tako se ponašamo posljednja tri tjedna od kad smo ponovno zajedno. Iako je iza nas neočekivana pauza, spremni smo i puni motiva jer imamo priliku napraviti veliki rezultat. Atmosfera u svlačionici je odlična i s nestrpljenjem očekujemo subotu navečer,” kazao je napadač koprivničkog sastava Bruno Bogojević.

Slaven Belupo i Lokomotiva su ove sezone tri puta igrali međusobno. Slaven je jednom slavio u Koprivnici (1:0), a Lokomotiva dva puta u Zagrebu (6-1, 3-0). U Koprivnici posebno pamte dvoboj iz kolovoza prošle godine kada su na stadionu u Kranjčevićevoj doživjeli pravi potop. Za Lokomotivu su tada zabili Cokaj, Tolić, Petrak, Drožđek te dva pogotka Kastrati.

“Presretan sam što se napokon vraćamo na teren! Svima nam je jako nedostajao nogomet. Naporno smo svi radili, nadam se da ćemo nastaviti na razini na kojoj smo i bili. Momčad je sjajna, to moramo i nastaviti potvrđivati u utakmicama koje slijede,” kazao je napadač zagrebačkog sastava Myrto Uzuni.

‘Imamo kvalitetu za finale Kupa i vrh hrvatske lige’

“Imamo kvalitetu za finale Kupa i vrh hrvatske lige. Nadam se da ćemo igrati dobro i pobijediti. Želimo nastaviti gdje smo stali, kako momčadski tako i ja osobno. Želim nastaviti s postizanjem golova, bio bih presretan kada bi postigao u Koprivnici gol koji bi odveo momčad u finale,” dodao je.

Za Lokomotivu je pandemija došla u najgorem trenutku. Momčad Gorana Tomića je bila u nizu od pet uzastopnih ligaških pobjeda. Na ljestvice se Lokomotiva trenutačno nalazi na trećem mjestu s bodom manje od drugoplasirane Rijeke, dok Hajduk na četvrtoj poziciji ima bod manje. Slaven Belupo je sedmi sa 26 bodova, devet bodova više od “fenjeraša” Intera i Varaždina.

Momčad iz Koprivnice će sedmi put u svojoj povijesti igrati u polufinalu Kupa, a do sada se dva puta probila do finala. No, oba finala je izgubila i to oba puta od Dinama (2007, 2016).

Lokomotiva lovi svoje drugo finale Kupa

Lokomotiva će u svom trećem polufinalu loviti svoje drugo finale. U svom prvom finalu ‘lokosi’ su 2013. izgubili od Hajduka.

Glavni sudac subotnje utakmice bit će Ivan Bebek, dok će mu pomoćnici biti Goran Pataki i Vedran Đurak. Četvrti sudac utakmice bit će Marin Vidulin, dok će delegat biti Krešimir Glavina. Kontrolor utakmice bit će Bruno Marić, glavni VAR sudac Mario Zebec, a pomoćni VAR sudac Tomislav Petrović.