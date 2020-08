Ivan Perišić sjajno zabio za 2:1 Bayerna u 21 minuti

Što se to događa na Luzu večeras, kakva je to luda utakmica? Što drugo kazati nakon 5 golova u prvih 31 minuta susreta i vodstvo Bayerna 4:1. Na našu sreću, na 2:1 Bayerna povisio je naš Ivan Perišić. Bila je to odlična akcija Bavaraca. Ivan je primio savršen pas i odlično pucao u donji desni kut. Golman kod ovakvog šuta jednostavno nije mogao ništa…

LJUDI MOJI, ŠTO SE TO DOGAĐA NA LUZU VEČERAS: Ivan Perišić maestralno je zabio, a nakon njega dogodio se masakr Barcelone

I nakon toga, nekih sedam minuta, 3:1 za Bayern. Serge Gnabry je zabio što možete vidjeti – OVDJE, a nakon njega u 31. minuti već je 4:1 za Bavarce. Barcelona je na koljenima, Messi je gledao, kao da nije ni sam vjerovao što mu se to događa. Prava noćna mora za njega i njegove suigrače. Thomas Muller je unutar šesnaesterca uputio udarac iz prve i svladao golmana jer je lopta završila u donjem desnom kutu. Njemački borbeni stroj je zgazio Barcelonu.