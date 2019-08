LIVERPOOL PREGAZIO ARSENAL NA ANFIELDU I ZASJEO NA VRH LJESTVICE: Salah s dva pogotka poslao Topnike u London bez bodova

Dejan Lovren nije konkurirao za nastup u momčadi Liverpoola

Nogometaši Liverpoola u derbiju su 3. kola engleskog prvenstva na svom Anfieldu svladali Arsenal s uvjerljivih 3-1 (1-0) i tako ostali sami na čelu ljestvice.

Liverpool je poveo golom Matipa (41′) koji je bio najviši pred gostujućim vratima nakon udarca iz kuta, da bi početkom nastavka Salah (49′, 59′) s dva pogotka riješio pitanje pobjednika. Prvog je Egipćanin zabio iz jedanaesterca, dok je drugi zabio nakon svog karakterističnog ulaska u sredinu.

Na konačnih 3-1 smanjio je Torreira koji je u 85 minuti zabio na asistenciju Aubameyanga. Sjajno se Torreira snašao u šesnaestercu, okrenuo se i pogodio, ali nije više bilo vremena za Topnike da se vrate u susret.

Dejan Lovren nije konkurirao za nastup u momčadi Liverpoola. Liverpool je na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova, tri više od drugog Arsenala.

Crystal Palace šokirao Old Trafford

Ranije u subotu je Crystal Palace napravio veliko iznenađenje 2-1 (1-0) pobjedom na gostovanju kod Manchester Uniteda na Old Traffordu. To je prva pobjeda Palacea na Old Traffordu u prvenstvu nakon 30 godina, a do nje je sastav iz Londona stigao pogotkom Patricka Van Aanholta u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Gosti su poveli sa 1-0 preko Jordana Ayewa u 33. minuti, a za domaće je izjednačio Daniel James u 89. United u 70. minuti nije realizirao niti kazneni udarac, Rashford je s bijele točke pogodio vratnicu.

To je drugo kolo zaredom u kojemu igrači Olea Gunnara Solskjaera nisu iskoristili 11-erac, u ponedjeljak je neprecizan bio Pogba u remiju s Wolverhamptonom. I peti United i 10. Palace imaju po četiri boda.

Asistencija Kovačića za prvu pobjedu Chelseaja

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić bio je asistent za pobjednički pogodak Chelseaja u 3-2 (2-2) gostujućoj pobjedi protiv Norwich Cityja. Kovačić je u 68. minuti poslao okomitu loptu za svog napadača Abrahama koji je potom prevario svog čuvara i preciznim udarcem sa 20-ak metara svladao vratara domaćih Krula za konačnih 3-2. Bio je to drugi pogodak Abrahama na utakmici, on je doveo Chelsea i u vodstvo od 1-0 u 3. minuti. Norwich je vrlo brzo izjednačio preko Cantwella u 6. minuti, ovo vodstvo Chelseaju donio je Mount u 17., a na 2-2 poravnao je Pukki u 30. No, nakon trećeg gola Chelseaja, domaći više nisu uspjeli odgovoriti.

Kovačić je odigrao čitav susret za Chelsea kojemu je ovo prva pobjeda u službenoj utakmici pod vodstvom Franka Lamparda. S ovom pobjedom Chelsea je stigao na 12. mjesto ljestvice s četiri boda, dok je Norwich 16. s tri.

Filip Benković nije konkurirao za nastup u momčadi Leicester Cityja u 2-1 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Sheffield Uniteda. Leicester je sada treći s pet bodova, a Sheffield deveti s četiri.