LIVERPOOL KIKSAO U PRVOJ UTAKMICI NASTAVKA SEZONE: Kovačić odigrao vrlo dobru partiju za Chelsea

Nedjeljnji program Premier lige završio je gradskim derbijem Evertona i Liverpoola, koji je okončan rezultatom 0:0, pa “redsima” treba još pet bodova da bi osigurali naslov prvaka Engleske, prvi nakon 30 godina.

Hrvatski stoper Dejan Lovren igrao je od 73. minute za Liverpool.

Dobra partija Kovačića

Prethodno je u susretu 30. kola Aston Villa kod kuće izgubila od Chelseaja s 1:2, iako je povela golom Kortneyja Hausea (43′). No, Chelsea je u razmaku od dvije minute napravio preokret, a pogotke su postigli američki Hrvat Christian Pulišić (60′) i Olivier Giroud (62′).

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić, koji je pod Lampardom postao stožerni igrač veznog reda Chelseaja, igrao je do 55. minute, pruživši dobru partiju, te je dva puta zaprijetio udarcima iz daljine. U 32. minuti Kovačić je sa 18 metara pucao po zemlji, a norveškom vrataru Nylandu lopta je izmigoljila iz ruku, ali ju je ipak uspio primiriti. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+3′) nakon kornera lopta je došla do Kovačića, koji je odapeo volej s vrha 16-erca, a lopta je prošla pored gola.

Chelsea se učvrstio na četvrtom mjestu, koje vodi u Ligu prvaku, a Aston Villa je ostala predzadnja.

Pobjeda Newcastlea

U prvom nedjeljnom susretu 30. kola Newcastle je kod kuće dobio Sheffield United s 3:0, a za goste stvari su krenule nizbrdo nakon isključenja stopera Johna Egana u 50. minuti.

Već pet minuta kasnije Newcastle je poveo, i to zahvaljujući smiješnoj pogrešci gostujućeg braniča Ende Stevensa. On je htio ispucati jedan lagani ubačaj po zemlji, a lopta mu je prošla kroz noge i došla je do Francuza Allana Saint-Maximina koji je bio neumoljiv.

Matt Ritchie u 69. minuti lijepim udarcem s ruba 16-erca povećava na 2:0, a konačan rezultat postavio je Brazilac Joelinton u 78. minuti.