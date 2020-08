Kapetan Barcelone Argentinac Lionel Messi je čelne ljude kluba obavijestio da želi otići što prije. Vijest je to koja je ovih dana protresla nogometni svijet.

Messi je navodno odlučio povući taj potez nakon telefonskog razgovora s novim trenerom Barce Ronaldom Koemanom koji mu je rekao da su njegove privilegije na terenu gotova stvar te da mora više misliti na momčad. Te riječi jako su razljutile Messija, koji je najbolji strijelac Barcelone svih vremena, i odmah je zaključio da je vrijeme za odlazak.

Što je sljedeće za Messija i Barcelonu, nitko ne zna, no milijun ima tračeva i nagađanja, a jedno od njih plasirao je katalonski list Sport koji tvrdi da će Barcelona dovesti Sadia Manea Barceloni kao zamjenu za Messija. Talijanski Tutto Mercato tvrdi da je Liverpool Manea ponudio Barceloni.

Mane je, za razliku od Messija, čisti krilni igrač, no možda bi se mogao uklopiti u igru Barcelone, ipak se radi o igraču najviše klase. Navodno bi Barcelona za Senegalca trebala izdvojiti oko 120 milijuna eura.

Barcelona may try and sign Sadio Mane this summer if Lionel Messi leaves the club, with Ronald Koeman keen to be reunited with the winger.

If Liverpool are open to selling, the Spanish club believe an offer of €120m could tempt them. [Sport]https://t.co/hFLfKdarSh

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) August 27, 2020