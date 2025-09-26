Liverpool isplatio cijeli ugovor tragično stradalog Dioga Jote njegovoj udovici i obitelji

U svijetu modernog nogometa, gdje se često kritiziraju vlasnici klubova i astronomske cifre, Liverpool je povukao potez koji je odjeknuo daleko izvan sportskih terena. Klub je potvrdio da je isplatio cjelokupni preostali iznos ugovora tragično preminulog napadača Dioga Jote njegovoj udovici Rute Cardoso i njihovo troje djece.

Vlasnička grupacija Liverpoola, Fenway Sports Group (FSG), donijela je odluku da u cijelosti ispoštuje ugovor portugalskog napadača, koji je imao još dvije godine važenja. Riječ je o iznosu od otprilike 17 milijuna eura (oko 14,5 milijuna funti), temeljenom na njegovoj tjednoj plaći od približno 165.000 eura.

Predsjednik kluba, Tom Werner, objasnio je motive iza ove odluke: "Odmah nam je bilo važno stupiti u kontakt s njegovom udovicom i osigurati da razumije da smo mi obitelj. To je klišej, ali mi sebe doista smatramo obitelji. Željeli smo se pobrinuti da su ona i njezina djeca financijski dobro zbrinuti. Jota je bio izvanredna osoba, voljen ne samo kao strijelac, već zato što je bio istinski dobar."

Arne Slot: "Ovo nije normalno u nogometu"

Glavni trener Liverpoola, Arne Slot, u emotivnom intervjuu za TNT Sports potvrdio je ovaj potez i naglasio koliko je on neuobičajen u nogometnom svijetu.

"Vlasnike se uglavnom kritizira, kao i trenere, ali način na koji su se nosili s ovom situacijom, isplativši njegovoj supruzi i djeci sav novac iz ugovora... Možda ljudi misle da je to normalno, ali u nogometu to nije", izjavio je Slot.

Nizozemski stručnjak priznao je koliko mu je teško bilo nastaviti s profesionalnim obvezama dok se obitelj suočava s neizmjernom boli. "Postoje trenuci kada pomislim: 'Kako se sada moraju osjećati njegova žena i djeca?' Zvuči tako teško, ali naš život ide dalje. Ljudi od mene očekuju da pripremim momčad, a to je ponekad teško, znajući koliko je teško obitelji i roditeljima koji će kroz ovu bol prolaziti do kraja života."

Diogo Jota (28) i njegov brat Andre Silva poginuli su u stravičnoj prometnoj nesreći 3. srpnja u sjevernoj Španjolskoj. Tragedija se dogodila samo 11 dana nakon što se Jota vjenčao sa svojom ljubavi iz djetinjstva, Rute Cardoso.

Smrt omiljenog igrača duboko je potresla klub, grad i navijače diljem svijeta. Liverpool je u njegovu čast umirovio dres s brojem 20 u svim klupskim kategorijama. Navijači na Anfieldu odaju mu počast na svakoj domaćoj utakmici, pjevajući njegovu pjesmu u 20. minuti susreta. Sjećanje na Jotu i njegovog brata obilježeno je i emotivnom posvetom na nedavnoj dodjeli Zlatne lopte u Parizu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov podijelio svoja razmišljanja za RTL Danas