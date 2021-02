Iako nema predstavnika u osmini finala Lige prvaka, Mađarska će biti domaćin čak dvije utakmice nokaut faze elitnog klupskog europskog nogometnog natjecanja, jer je Europski nogometni savez (UEFA) odlučio da će njemački klubovi ugostiti engleske predstavnike u Budimpešti.

Tako će RB Leipzig prvu utakmicu osmine finala protiv Liverpoola igrati 16. veljače u Puskas Areni u Budimpešti, a osam dana poslije će na istom mjestu Borussia Moenchengladbach ugostiti Manchester City.

Our @ChampionsLeague home leg against @ManCity on 24th February will be played at the Puskás Aréna in Budapest. 🏟️

Full details ➡️ https://t.co/K29tfNbmkV#DieFohlen #UCL #BMGMCI pic.twitter.com/01V9q0mhaZ

— Gladbach (@borussia_en) February 8, 2021