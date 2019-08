LIVAJINA DVA KOMADA PREMALO ZA PROLAZAK AEK-A: Hrvatski Rangersi Barišić i Katić minimalnom pobjedom do Europske lige

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić isključen je pred kraj prvog poluvremena

Hrvatski nogometaš Marko Livaja bio je strijelac za grčki AEK u uzvratnom susretu posljednjeg, 4. pretkola Europske lige, no njegov je sastav usprkos 2-0 gostujućoj pobjedi protiv turskog Trabzonspora ispao jer je u prvoj utakmici u Ateni prije tjedan dana bilo 3-1 za Trabzonspor koji je tako prošao dalje zbog više golova u gostima.

Livaja je postigao prvi gol na utakmici u 24. minuti, a AEK je nadomak prolaza stigao golom Mantalosa u 30. No, do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Livaja, koji je odigrao čitav susret, bio je strijelac za AEK i u prvoj utakmici prije tjedan dana. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić isključen je pred kraj prvog poluvremena, u 44. minuti, u 3-0 (1-0) pobjedi Eintrachta iz Frankfurta protiv Strasbourga kojom je njemački sastav nadoknadio minimalni 0-1 zaostatak iz prve utakmice. Rebić je u želji da dođe do lopte nogom zakačio po koljenu gostujućeg vratara Selsa koji je prvi stigao do nje, a sudac Grinfeld je procijenio kako se radilo o opasnoj igri i Rebiću pokazao crveni karton. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE. I bez Rebića Eintracht je u drugom poluvremenu postigao dva pogotka kojima je osigurao prolazak.

Puno minutaže za Hrvate

Luka Šimunović odigrao je čitav susret za Astanu, dok je Marin Tomasov zamijenjen u trećoj minuti sudačke nadoknade u 0-2 porazu na gostovanju kod bjeloruskog BATE-a, no kazahstanski sastav je i usprkos tom porazu prošao u natjecanje po skupinama jer je prvi dvoboj na svom terenu dobio sa 3-0.

Ivan Kardum je branio, a Andro Švrljuga je odigrao svih 90 minuta za Suduvu kod koje je Josip Tadić igrao prvo poluvrijeme u 2-4 porazu na gostovanju kod Ferencvarosa. Kardum je skrivio kazneni udarac iz kojega je Ferencvaros postigao svoj prvi, a Švrljuga kazneni udarac iz kojega je mađarski sastav postigao posljednji pogodak. Kako je prva utakmica u Litvi završila rezultatom 0-0, Ferencvaros se plaasirao dalje. Branič Špiro Peričić igrao je čitavu utakmicu za Maribor koji je na svom terenu odigrao 2-2 protiv Ludogoreca te ispao zbog pogodaka u gostima jer je prva utakmica u Bugarskoj završila 0-0.

Karlo Bartolec odigrao je čitavu utakmicu za FC Kopenhagen u 0-1 gostujućem porazu protiv Rige, dok Robert Mudražija nije konkurirao za nastup u domaćoj momčadi. Kod gostiju Tomislav Šarić nije bio u konkurenciji za nastup. Iako je izgubio Kopenhagen je prošao dalje jer je u prvoj utakmici bio bolji sa 3-1.

Mišić i PAOK ispali

Josip Mišić je igrao za PAOK od 64. minute u 3-2 pobjedi protiv Slovana iz Bratislave kod kojega Marin Ljubičić nije konkurirao za nastup, ali u natjecanje po skupinama se plasirao slovački sastav zahvaljujući 1-0 pobjedi iz prvog susreta.

Veznjak Filip Ozobić nije konkurirao za nastup u momčadi azerbajdžanskog Qarabaga koji je sa 2-1 svladao Linfield iz Sjeverne Irske i tako nadoknadio 2-3 poraz iz prvog susreta.

Rangers je u Glasgowu svladao varšavsku legiju sa 1-0 što mu je uz 0-0 iz prvog susreta bilo dovoljno za prolazak u skupinu. Nikola Katić igrao je čitav susret za domaće kod kojih je Borna Barišić igrao do 64. minute, dok je kod gostiju čitav susret odigrao Sandro Kulenović, a Domagoj Antolić je ostao na klupi.

Branič Jozo Šimunović nije konkurirao za nastup u momčadi Celtica koji je kao gost svladao švedski AIK sa 4-1 i tako potvrdio 2-0 pobjedu iz prve utakmice u Glasgowu.