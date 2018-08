LIVAJA OBJASNIO ZAŠTO JE UDARIO NOGOM SRBINA: Zločesti dečko hrvatskog nogometa ispričao svoju verziju incidenta

Livaja dao izjavu i objasnio udarac nogom u prsa srpskog igrača

Novi hrvatski reprezentativac koji igra za AEK Marko Livaja jučer je u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka u Ateni napravio kolosalnu glupost. Naime, AEK je uz dosta problema sačuvao prednost 2-1 koju je stekao u Mađarskoj kod Vidija MOL-a i nakon 90 minuta na semaforu u Grčkoj stajalo je 1-1. Livaja je igrao do 84. minute kada je zbog crvenog kartona Heldera Lopesa iz taktičkih razloga morao napustiti igru.

Kiderült, miért kapott piros lapot Marko Livaja. https://t.co/qAyUfrOrch — Zoom.hu (@Zoomponthu) August 29, 2018

Nakon utakmice došlo do incidenta

Nakon utakmice došlo je do incidenta. Gostujući napadač Darko Lazović povukao je za vrat AEK-ovog Niklasa Hulta, a Livaja je odmah doletio i krenuo je u fizički obračun sa suparnikom. Srpski nogometaš Lazović stavio je ruku na Livajino lice te odgurnuo hrvatskog napadača na centru igrališta, a ovaj je odgovorio podizanjem noge i udaranjem 35-godišnjaka u prsa u stilu kakvog K1 borca.

Odmah dobio crveni karton

Naravno, Livaja je dobio crveni karton i to kao rezerva i to nakon utakmice. Gotovo sigurno će dobiti i rigoroznu kaznu pa će propustiti nekoliko mečeva skupine LP-a.

”Slavili smo na centru terena, a onda je Lazović uhvatio mog suigrača za vrat. Došao sam do njega i ptao ga što to radi i tada došlo je do sukoba. Sretan sam što smo ušli u Ligu prvaka, nakon svega, to je najbitnije”, svoju verziju incidenta dao je “zločesti dečko hrvatskog nogometa”, čiju izjavu prenose mađarski mediji. Livaju je nedavno Zlatko Dalić stavio na popis od 25 igrača na koje računa za sljedeće dvije utakmice, prijateljsku protiv Portugala 6. rujna te prvo kolo Lige nacija protiv Španjolske u Elcheu 11. rujna.