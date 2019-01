ZLATAN IBRAHIMOVIĆ O CRISTIANU RONALDU: ‘To što on priča je čisto s*anje’

Juventus ove sezone hvata osmi uzastopni naslov u Seriji A

To što je Cristiano Ronaldo napustio Real Madrid prošlog ljeta i otisnuo se u redove Juventusa, pritom svoj potez opisao i kao želju za novim izazovom, na volej je nedavno dočekao švedski napadač Los Angeles Galaxyja Zlatan Ibrahimović.

Sjajni strijelac niza klubova među kojima i Milana, Intera, Juventusa, Manchester Uniteda, Barcelone i Paris Saint-Germaina osvrnuo se na tu Ronaldovu izjavu, kao i onu da bi i Lionel Messi trebao promijeniti sredinu i time dokazati da je jedan od najboljih svih vremena.

Ronaldov ‘izazov’

“Volio bih da i on dođe u Italiju jednoga dana. Ja sam igrao u Engleskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu i za nacionalnu momčad. Za mene je život izazov. Nadam se da će i on, kao što sam ja, prihvatiti izazov, ali poštujem i to ako je sretan ondje gdje jest”, kazao je Ronaldo o Barceloninom napadaču.

Zlatan Ibrahimović, poznat koliko po svojim pogocima toliko i po tome što se ne libi reći ono što misli, ima poruku za Ronalda, a prenosi ju express.co.uk.

Ibrin odgovor

“Cristiano priča o novim izazovima, on izazovom naziva prelazak u klub za kojeg je uobičajena stvar osvajanje talijanskog prvenstva. Zašto nije prije nekoliko godina odlučio preći u drugoligaški klub? Izazov je postati prvak sa takvim drugorazrednim prvakom, njega voditi do najviše razine. Ovo je s*anje, prelazak u Juventus nije nikakav izazov.”

