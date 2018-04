VRSALJKO PROKOMENTIRAO SVOJA DVA ŽUTA U DESET MINUTA: ‘Pogledajmo stvari realno…’

‘Možda se moglo drugačije pristupiti početnom kriteriju’

U prvom ogledu polufinala Europske lige Arsenal i Atletico Madrid su u Londonu odigrali 1-1. Susret je to u kojem su gosti od desete minute igrali s igračem manje nakon što je isključen hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko budući da je u tom razdoblju stigao skupiti dva žuta kartona.

U razgovoru za Sportske novosti Vrsaljko otkriva da nema što prigovoriti, da su obje javne opomene bile s razlogom dosuđene.



Slaže se sa sucem, ali…

“Ha, što bih sada ja trebao reći osim da se mogu načelno složiti s vama, to jest sa sucem. No, ajmo realno gledati na stvari. Nakon što je meni dodijelio dva žuta kartona, do kraja utakmice više nikome, u 80 minuta, nije pokazao karton, iako je bilo startova koji su bili iznad onog kriterija koji je upotrijebio na meni. Meni to dosta govori, iako se moram pomiriti da sa strane propisa nemam što prigovarati”, priznaje Vrsaljko ipak dodajući da je sudac mogao možda biti i blaži na početku ogleda:

” Mislim, postoje različite utakmice i intenziteti, ovo je polufinale europskog natjecanja. Možda se moglo drugačije pristupiti početnom kriteriju. Upravo to što kasnije više nije bilo kartona osnažuje taj moj stav. Naravno, to ne mijenja da je odgovornost na meni. Prvi karton sam dobio tako što sam išao u spašavanje situacije za momčad, drugi zato što sam pružio nogu i za tren zakasnio na loptu te dohvatio nogu suparnika. Dogodi se, to su trenuci, ali bit će mi škola…”

Trener momčadi Diego Simeone, i sam poslan na tribine zbog prigovaranja sucu, ništa mu nije predbacio:

Simeone mu nije prigovorio

“Ne, trener mi ništa nije kazao. To je nogomet, dogodi se takva situacija koliko god bila neuobičajena odmah na početku polufinalnog europskog dvoboja. Ono što je najvažnije, to je da je momčad super reagirala i svaka čast mojim suigračima što su u idućih čak 80 minuta pokazali da sjajnim karakterom mogu kompenzirati igrača manje i moju nesmotrenost. Upisan je rezultat koji nam daje velike šanse da u uzvratu izborimo finale pred našim navijačima.”

Na temu reprezentacija koja će na Svjetskom prvenstvu u Rusiju kroz lipanj i srpanj tražiti dobar rezultat, a upravo je to vrijeme u kojem će Vrsaljko postati otac, hrvatski bek je kazao:

“To će me samo dodatno motivirati. Supruga treba roditi 27. lipnja, obaviti će se to u Hrvatskoj. Dolazak sina Bruna na svijet bit će jedan od naših najvažnijih dana u životu i jedino je važno da sve to prođe u redu. I zbog njega ću u Rusiji juriti 200 na sat. Naravno, i pazit ću da ne dobijem tako brze kartone kao u Londonu. Svako iskustvo je za nešto dobro.”