VIJEST GODINE ZA NAVIJAČE CHELSEAJA! Eden Hazard: ‘Donio sam odluku!’

‘Izuzev Community Shielda u Engleskoj sam osvojio sve’

Sjajni belgijski nogometaš Chelseaja Eden Hazard donio je odluku vezanu za nastavak karijere po završetku ove sezone. Poznato je da bi londonski klub volio produljiti suradnju s njime, poznato je i da je on velika želja Real Madrida. Što će se u konačnicni dogoditi, Hazard ipak još nije spreman otkriti.

“Znam što ću napraviti. Donio sam odluku!”

I dok on sam to zna, vojska njegovih obožavatelja, obožavatelja Chelseaja i Real Madrida nije ovom izjavom koju prenosi Goal baš mnogo dobila. I prije je Hazrad svojim pratiteljima davao ‘šifrirane’ poruke pa je tako na upit bi li potpisao za Real Madrid odgovorio: ‘Zašto ne?’, a potom i izjavio ljubav londonskom klubu.

I Sarriju je već dosta

“Izuzev Community Shielda u Engleskoj sam osvojio sve, ali to ne znači da ću otići. Uvijek sam govorio da sam spreman iskušati nove stvari, no postoje stvari koje me mogu zadržati.”

Chelseajev menadžer Maurizio Sarri već je umoran od tih priča pa je i javno poručio:

“Eden ima 28 godina. Ako želi otići, neka ide. Naravno, nadam se da će ostati, da mu je želja napredovati uz nas. Ima potencijal postati najbolji europski nogometaš.”