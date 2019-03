VALVERDE OTKRIO DOSAD NEPOZNAT DETALJ O MESSIJU: Evo zašto ne dira loptu u prvih par minuta utakmice

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena ima svoju rutinom kojom nastoji nadmudriti protivnika

Nogometaši Barcelone večeras igraju veliki derbi protiv Real Madrida na Santiago Bernabeu u okviru 26. kola španjolske La Lige. Barcelona je u srijedu na istom stadionu pobijedila Real sa 3:0 i plasirala se u finale Kupa Kralja i sigurno je da katalonski klub i večeras s tri boda želi napustiti stadion ljutog rivala.

Naravno, najviše se očekuje od Lionela Messija koji jednostavno voli igrati utakmice protiv Reala i to posebno na Bernabeu. Trener Barcelone, Ernesto Valverde, na fantastičan način je svima objasnio zbog čega Messija jednostavno ne vidimo u kontaktu s loptom u prvih nekoliko minuta utakmice.

Pokazuje genijalnost

Argentinac i na taj način pokazuje svoju genijalnost, ali i da je sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač svih vremena.

“Shvatio sam kad sam tek došao da u prvih nekoliko minuta Messi uopće nema kontakt s loptom i ne nudi se suigračima. Naravno, ne događa se to uvijek jer ponekad lopta jednostavno dođe do njega, ali u većini utakmica je tako. Fascinantno mi je da on te minute samo hoda oko defanzivaca protivničke ekipe i snima kako su postavljeni i traži im slabosti. On iskoristi najmanju grešku jer dobro zna kako protivnici stoje na terenu i koje su im slabosti. To je meni baš nevjerojatno”, rekao je Valverde.